市政路延伸開闢　議員批漠視居民權益「食人夠夠」

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳淑華說，疫情當下又有Delta病毒社區感染，市府趕在此時舉辦公聽會，又無法針對民眾提出的質疑具體回應，參加民眾比預期少，就是受到疫情影響，民眾不敢來，出席意願低，下情無法上達，說明會成效不佳。
陳淑華指出，安和路至工業一路開闢工程，短短八百公尺，大財團的土地與農民農地的徵收價格竟相差20多萬，形同是欺負農民。更質疑盧市府將工程用地費，從前任的40多億砍到33億，是否會壓低價格犧牲民眾權益？
陳淑華說，市政路延伸工程分兩階段辦理開闢，（環中路～安和路路段）開闢説明會與之前第一階段（安和路至工業區一路路段）間隔2年。徵收作業間隔2年，用地徵收作業是否公平？此外，依第一階段用地徵收所評定的地價無法讓農民以徵收價格重置，顯然失去土地正義，即將辦理的路段應該妥慎評定，以安定民心。
參加公聽會的民眾表示，西屯協和里、龍潭里等農業區居民，幾十年來歷經東海建校、台中工業區強徵，以及興建高速公路、環中路、高鐵等低價土地徵收。犧牲自己家園，成就了都市發展，換來的卻是市府無情的對待。
下七張犁發展拹會張理事長、林鄰長等質疑，市政路開闢沒有考慮地方百年文史，未積極處理下七張犁公廳閱覽室及老樹遷建、還有在疫情期間要求徵收戶搬離等，一再顯示出市府漠視在地居民生存權益，實在是「食人夠夠」。
沿線農地農民不滿表示，用地徵收價格訂定不透明，地價評議過程黑箱作業，導致徵收價格遠低於市價，卻又高價徵收大財團的土地，欺負農民，明顯不公。
陳淑華重申，市政路延伸計劃，能紓解台灣大道的車流，市民皆引頸期盼，但在交通發展的過程中，也必須秉持著土地正義，補償徵收都要做到公平透明。且基於保障居民生存權益，應致力將對生活造成的影響降至最低，像是排水功能須確實評估，應設計社區住戶聯外道路，另外受拆遷的公共設施，也要盡快提出遷建重置方案，才能兼顧交通建設與社區發展。