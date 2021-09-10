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時力：自殺為年輕人第二大死因　籲強化輔導效能

▲時代力量立委陳椒華（右起）、王婉諭、邱顯智等，10日在黨團舉行「校園專輔待改善 心理健康不漏接」記者會，指出自殺高居年輕世代主要死因第2名，呼籲政府通盤檢視學生輔導需求。中央社記者施宗暉攝 110年9月10日
▲時代力量立委陳椒華（右起）、王婉諭、邱顯智等，10日在黨團舉行「校園專輔待改善 心理健康不漏接」記者會，指出自殺高居年輕世代主要死因第2名，呼籲政府通盤檢視學生輔導需求。中央社記者施宗暉攝 110年9月10日

中央社

2021-09-10 16:56:50

（中央社記者林育瑄台北10日電）時力立法院黨團今天說，自殺為15歲至24歲族群的第2大主要死因，去年15歲至24歲年齡層的通報自殺數超過1萬人，兒少心理壓力不小於成人，教育部須強化輔導效能，結合家庭、校園、衛政資源，接住每個孩子。

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時代力量立法院黨團總召邱顯智、副總召陳椒華、幹事長王婉諭今天召開「校園專輔待改善 心理健康不漏接」記者會。

邱顯智指出，自殺已成為15歲至24歲、25歲至44歲年齡層的第2大主要死因，且去年15歲至24歲的通報自殺數破1萬人。但在衛生福利部公布的國民心理健康第2期計畫預算，每人每年可用預算不到新台幣30元，台灣人每年的心理衛生資源，連一碗泡麵都買不到。

王婉諭表示，教育部須正視專輔人力流動率高、行政工作繁重等問題，並提高輔導效能，政府應結合家庭、校園、衛政資源，接住每個需要被支持的孩子。

陳椒華說，每年休學的高中職生近2萬人，大學生則高達8萬人，但疫情期間，離校學生也可能失業，變成「雙失」世代，他們無法獲得學校理諮商資源，也難以負擔心理諮商費用。教育部與衛福部應積極研擬因應措施，協助離校後的年輕世代，能及時獲得諮商或治療協助。

林口長庚醫院精神科醫師張家銘說，去年台灣0歲到14歲年齡層的自殺人數上升，擔憂自殺恐有「年輕化」趨勢。

張家銘表示，校園自殺防治有3個面向，分別是自助、助人、求助，同學要能認識自身心理狀況，並學習與同儕間的陪伴與支持，學校也應暢通求助管道。教育部也應思考，是否把精神與心理疾病的知識納入課綱。（編輯：蘇龍麒）1100910

●珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。

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2021-08-13-2021-08-16
蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

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