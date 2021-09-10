婆婆要求「吃飯時彈琴」！老婆一聽變臉　離譜行為被戰翻

結婚往往不是只有兩個人之間的事，而是兩個家庭有了更深遠的關係，其中婆媳之間是否能和諧共處也成為台灣社會一直以來熱議的話題。日前就有一名人夫表示，自己和老婆在家裡買了台二手鋼琴，某天自己媽媽到家裡拜訪吃飯時，希望媳婦能在大家吃飯時「秀一手琴藝」，沒想到卻演變成兩人大吵收場，完整經歷曝光後也掀起不少網友討論。

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這名男網友發文表示自己和太太的經濟狀況還算穩定，兩人最近因為打算重拾練琴的習慣，加上沒有房貸車貸和養孩子的經濟壓力，於是一起買了台價值20萬的二手鋼琴。某日當他和老婆都休假時，邀請了爸媽到家裡作客吃飯，沒想到原PO的媽媽詢問完鋼琴的價格後劈頭就罵兩人不節儉，不斷在客廳抱怨他們愛花錢。

▲原PO和太太買了台二手鋼琴卻被媽媽抱怨亂花錢。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

不僅如此，當妻子辛苦的準備完料理並端到餐桌上，婆婆還隨口叫住了媳婦「你是不是會彈琴，你去彈一首好了，這麼貴的鋼琴，我們還沒有聽過你彈呢」，就算原PO妻子婉轉表示自己琴藝不佳，以彈得不好聽為由拒絕，婆婆仍不罷休，直言「彈不出來就是騙我兒子的錢」。而聽到這句也讓原PO妻子斷了理智線，反嗆「我來彈鋼琴，那不如你也來跳舞，一起給大家欣賞」。

最後兩人爭執不休，婆婆還扔了竹筷到媳婦臉上，讓她氣得告訴原PO「這輩子都不會再和你媽一起吃飯」。文末原PO也無奈表示，儘管他也替老婆感到委屈，「但我真的不明白，老婆為什麼堅持不彈鋼琴？明明彈得很好，只要證明一下自己就好了啊，她為什麼一定要拒絕？」。

▲這名人夫不僅沒有幫老婆說話，還不明白為何妻子要拒絕這個要求。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

文章被PO到臉書粉專「靠北婚姻2.0」後掀起大批網友討論，其中多數網友就認為原PO和婆婆的行為太離譜，留言更是一面倒力挺妻子，「吃飯就吃飯幹嘛還叫人家彈琴有事嗎？愛彈不會自己彈」、「說到底就是身為老公的太白目，就說老婆自己跟別人拿二手的，不知道多少錢，不就帶過了」、「你媽當你老婆是藝妓嗎」、「吃飯就吃飯，要欣賞不會吃完飯嗎？」，儘管有不少網友懷疑其真實性，但普遍民眾仍堅持婆婆的行為並不恰當，向原PO喊話要他與自己的媽媽好好溝通。（編輯：楊智傑）