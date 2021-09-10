開學季照過來　台中e指通行動支付省時又方便

開學季又再為繳交學雜費手續煩惱嗎？ 「台中e指通」讓你一指完成繳費動作，輕鬆省時又方便！為提供民眾一機在手即可享有整合式市政服務及專屬個人化訊息，台中市政府推出「台中e指通」數位市民平台，並逐步擴充數位化服務內容，今(10)日起開通「學雜費行動支付」，讓家長免去瑣碎的繳費實體程序。其它服務內容如地方稅開徵、生活繳費介接等將於年底陸續上線，提供民眾更貼心、更有效率的服務品質。

我是廣告 請繼續往下閱讀

研考會主任委員吳皇昇指出，「台中e指通」以提供便捷、整合服務為宗旨，除「一次登入處處通」、「虛擬卡免實體卡」、「個人化訊息不漏接」、「生活福利資訊查詢」、「好康優惠享不完」等功能外，自9月10日起增加「學雜費行動支付」，一指即可快速完成繳費，家長省時又方便。接續預計於10月下旬開通地方稅繳費功能(含地價稅、土地增值稅、房屋稅、契稅、使用牌照稅、印花稅與娛樂稅)；年底前介接完成水、電、瓦斯等生活繳費功能，期待台中ｅ指通成為民眾數位生活好幫手。

吳皇昇說，除了公共費用行動支付繳費陸續上線，市府LINE官方帳號的「台中e指通」會員服務也將同步換穿新衣，以一頁式九宮格選單取代原本的單張功能圖卡，主要服務項目一目了然，操作點選更加清晰簡便，歡迎市民朋友多加利用。

資訊中心表示，「台中e指通」-「學雜費行動支付」於9月10日上線，只要繳費單有超商三段式條碼(首先開放學校學費，家長會、員生消費合作社開立之費用預計下一階段納入)，家長們透過簡單的步驟即可輕鬆繳費！可用支付工具包括LINE Pay Money及嗶嗶繳，目前適用學校共計106所，後續將持續增加校所納入「學雜費行動支付」行列裡。另也提醒民眾，已完成行動支付繳費後，請勿再持單至便利商店等代收機構或其他方式重複繳費。