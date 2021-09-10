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防堵Delta　陳其邁宣布：925前停辦校外教學家長不得入校

▲陳其邁今天宣布升級「阻絕境外防疫措施」，包括民眾完成居家檢疫七天自主健康管理期滿時，會加驗一次快篩。(圖／截自高雄一百臉書)
▲陳其邁今天宣布升級「阻絕境外防疫措施」，包括民眾完成居家檢疫七天自主健康管理期滿時，會加驗一次快篩。(圖／截自高雄一百臉書)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-09-10 15:15:26

為防堵Delta變種病毒入侵高雄，高雄市長陳其邁今(10)日宣布，高雄市各級學校活動取消或延後非必要、不特定集會活動，同時在9月25日前，停止辦理跨縣市學生相關集會活動(包含校外教學)，班親會採線上辦理，家長於校門口接送學生，非必要不得進入校圈。

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陳其邁今天召開今天下午召開防疫會議後記者會，宣布升級「阻絕境外防疫措施」，包括民眾完成居家檢疫七天自主健康管理期滿時，會加驗一次快篩。

至於，中秋假大家所關心的南北移動，陳其邁也宣布「高雄市中秋節防疫升級措施」，包括即日起至9月26日，大眾運輸工具行經高市12家COVID-19指定隔離醫院及停靠台鐵/高鐵的運輸工具，含公車、巴士、排班計程等，應備有酒精乾洗手液，上車乘客配合手部消毒。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

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