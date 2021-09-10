防堵Delta 陳其邁宣布：925前停辦校外教學家長不得入校
為防堵Delta變種病毒入侵高雄，高雄市長陳其邁今(10)日宣布，高雄市各級學校活動取消或延後非必要、不特定集會活動，同時在9月25日前，停止辦理跨縣市學生相關集會活動(包含校外教學)，班親會採線上辦理，家長於校門口接送學生，非必要不得進入校圈。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-09-10 15:15:26
陳其邁今天召開今天下午召開防疫會議後記者會，宣布升級「阻絕境外防疫措施」，包括民眾完成居家檢疫七天自主健康管理期滿時，會加驗一次快篩。
至於，中秋假大家所關心的南北移動，陳其邁也宣布「高雄市中秋節防疫升級措施」，包括即日起至9月26日，大眾運輸工具行經高市12家COVID-19指定隔離醫院及停靠台鐵/高鐵的運輸工具，含公車、巴士、排班計程等，應備有酒精乾洗手液，上車乘客配合手部消毒。
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