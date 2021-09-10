中秋節戶外不烤肉　中市動員「巡查隊」勸導

中秋連假將至，Delta變異株疫情仍緊張，台中市政府日前宣布台中市所有戶外公共場域一律禁止烤肉活動、集會活動禁止飲食等措施，降低變異病毒株傳播入侵風險。民政局長吳世瑋表示，台中防疫寧嚴勿鬆，對於部分社區、鄰里可能舉辦聯歡活動，昨(9)日全市各區公所組成「騎樓巡查隊」，會同警察、道路主管機關等合作巡邏勸導，如有違規行為將先勸阻，勸阻不聽就開罰。

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吳世瑋指出，昨晚各區共巡查38場次，宣導人數682人，未見違規情形，顯示民眾對防疫有高度的警戒程度，齊心防疫守護社區安全。他並提醒，台中市自即日起所有戶外公共場域包含公園、河濱、社區中庭、私人收費停車場、自家門前騎樓、公寓社區頂樓等會與不特定人士接觸的場域皆禁止烤肉；若家裡烤肉則以同住家人為限，民眾若經勸導不聽者，將依傳染病防治法處3000元至1萬5000元以下罰鍰。

吳世瑋表示，市府雖未禁止舉辦相關聯歡活動，民眾參加集會活動時應全程戴口罩，除補充水分外，禁止飲食，且須落實社交距離、實名制、量體溫、消毒、人流管制、動線規劃等防治措施，非必要儘量減少出入人多擁擠的地方，呼籲所有民眾共體時艱，攜手度過疫情考驗。

民政局表示，各區公所即日起至21日將前往轄區內騎樓及轄管戶外公共場所加強巡邏勸導，請民眾共體時艱，務必配合防疫相關管制措施，共同守護彼此健康。

另外，衛生局說，自9月9日起至9月21日止，民眾於台中市參加集會活動時除遵守室內80人、戶外300人的人數限制外，應全程佩戴口罩，除補充水分外禁止飲食，違反規定者，可依傳染病防治法處3千元以上、1萬5千元以下罰鍰。

若集會活動或親友間聚餐烤肉選擇於餐廳辦理，不論於室內或戶外餐廳用餐或烤肉，皆須依照台中市及衛生福利部「餐飲業防疫管理措施」及「餐飲業防疫指引」規範，包含用餐前後佩戴口罩、維持社交距離或使用隔板、不可共鍋共食、落實實聯制、量測體溫、以及室內容留上限等規範，不受集會活動禁止飲食或戶外公共區域禁止烤肉的規定。