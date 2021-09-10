快訊／北市疫情是暴風雨前寧靜？柯文哲：這兩天是關鍵期

新冠肺炎疫情近日來在北台灣逐漸升溫，台北市今（10）日也新增一例確診，是一名在松山區某國中就讀的國中生。對此台北市長柯文哲今天下午也親自召開記者會，表示上週只有3例確診，但2例是不明感染源，而今日的國中生確診也是不明感染源，「台北市的疫情是平穩了還是暴風雨前的寧靜？我也不知道，但這兩天是關鍵期。」





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台北市昨（9）日深夜傳出在松山區某所國中，疑似有學生確診新冠肺炎，且是Delta變種病毒株。校方不敢大意，在北市府公布的緊急作業流程下，宣布該班學生停課14天，而全校學生也停課1天進行消毒。北市教育局方面也發表新聞稿證實，並表示市府方面已經指揮聯合醫院派遣團隊，為全校624名學生進行PCR檢測。





柯文哲在今天下午也公布北市相關師生隔離人數與停課人數，目前隔離的師生人數已經達到405人，因為疫情而受到停課影響的學生也有1536人。柯文哲也坦言，現階段要處理校園內確診與隔離匡列，比起想像中要麻煩。「如果確診者是足球校隊的，其他同隊不同班的要不要一同處理？那其他班的人是不是也要一起停課。」柯文哲還提到，更大的問題是「補習班」，不過現階段這個國中確診者沒有就讀補習班，所以至今狀況還好。



