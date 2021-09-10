兒童個案多為家庭群聚 高醫小兒感染科主任：症狀不典型
新北幼兒園群聚感染造成許多民眾心中恐慌，高雄市今（10）天的防疫會議後記者會，高雄市長陳其邁特地找來高雄醫學大學附設中和紀念醫院小兒感染科主任李敏生，和民眾講解小朋友感染的症狀和大人有何不同，李敏生則說，兒童感染症狀不典型，還是需要家長多加注意。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-09-10 15:58:34｜2021-09-10 16:00:13
李敏生表示，這次幼兒園事件，實際上很多家長擔心，但可以從新聞或其他地方看到，現在絕大多數兒童都是成人接觸者或是家庭群聚造成感染，兒童症狀和成人類似但輕微，經國外研究報告，無症狀比率很高，達到13%至33%左右，症狀輕微約佔4成，整體無症狀加輕微約佔6成左右，對幼兒園來說TOCC很重要，家庭若是出現成人群聚，就算孩童無症狀也要有警覺。
李敏生說，兒童COVID-19潛伏期為2到14天，平均是6天，但很難用症狀判斷像不像受到感染，因為兒童感染症狀非常不典型，多與上呼吸道感染及過敏類似，單靠症狀來診斷兒童新冠肺炎是很大的挑戰，常見症狀像是發燒、咳嗽，以及喉嚨痛流鼻涕等上呼吸道症狀都是。
而和成人相比，兒童的重症比例較低，但和成人一樣，1歲以下的嬰兒及有慢性疾病，譬如肥胖、糖尿病、氣喘、神經疾病等，免疫力低下的患者重症比例會相對高；李敏生再度強調，兒童染疫症狀不典型，難分辨感冒、過敏或染疫，最好幼兒園或學校落實生病不上學，因為症狀多難以分辨，最好的辦法就是在家休息；高雄市長陳其邁也再次提醒所有家長，在防疫期間要特別注意小朋友身體狀況。
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