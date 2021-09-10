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北市松山區某國中學生確診　黃珊珊：目前暫列感染源不明

▲台北市副市長黃珊珊10日表示，雖然台北市的國中生確診個案，外婆居住在板橋、母親也在板橋工作，不過因為兩人的採檢未出爐，因此暫時把國中生列為不明感染源。（圖／台北市政府提供）
▲台北市副市長黃珊珊10日表示，雖然台北市的國中生確診個案，外婆居住在板橋、母親也在板橋工作，不過因為兩人的採檢未出爐，因此暫時把國中生列為不明感染源。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-09-10 16:23:13

新冠肺炎疫情近日來在北台灣逐漸升溫，台北市今（10）日也新增一例確診，是一名在松山區某國中就讀的國中生。除了在昨天晚間教育局緊急通知該國中進行停課外，今天下午北市府方面也召開防疫記者會，公布相關防疫措施。台北市副市長黃珊珊表示，該名確診者只有在8日前往板橋，且只有在可能確診的場域待了5分鐘，目前仍把該案列為不明感染源。

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黃珊珊表示，該案的外婆居住在板橋，媽媽則在板橋上班，而且這次不舒服也是到板橋的醫院去做採檢，現階段不排除可能是因為地緣關係有所傳染，不過仍在進行相關採檢以及疫調當中。

而該名國中生確診者因為是足球校隊，所以並非以一般的「同班」標準進行隔離與停課，而是認定都為接觸者，因此同班同學及足球隊成員都進行居家隔離，而足球隊成員的同班同學則進行預防性停課。

黃珊珊強調，目前可以確定的是該確診者的妹妹已經確定是陰性，媽媽與外婆仍在檢測當中，而包含同班同學30人（包含1人已轉學）、足球隊19人、課後家教班老師同學、以及上述接觸者的家人，已經匡列了上百人並進行居家隔離以及採檢，會在採檢結果出爐後進行相關傳染源的認定以及確認。

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報，10日新增2本土、5境外、1死亡。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報，10日新增2本土、5境外、1死亡。（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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