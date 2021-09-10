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PLG／看好陣中年輕球員　陳世念：不要著急要有耐心

▲新北國王籃球隊今（16）日宣佈首名助理教練，擁有小野獸美名的「黃金世代」成員陳世念加盟。（圖／新北國王提供）
▲新北國王籃球隊今（16）日宣佈首名助理教練，擁有小野獸美名的「黃金世代」成員陳世念加盟。（圖／新北國王提供）

記者黃建霖/台北報導

2021-09-10 16:29:05

新北國王今日舉辦楊敬敏加盟記者會，而助教陳世念也在會中分享了球隊之後的計畫，談到之後想在場上呈現的球風，他不改幽默的表示：「我們打贏球的球風！」

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陳世念透露很感謝國王給自己發揮空間，自己之前就很想嘗試執教方面的事，總教練萊恩(Ryan Marchand)目前還沒有抵台，而自己在他還沒來之前，會把他的觀念傳給年輕球員，同時也承諾會擔任溝通橋樑。

新北國王雖然是一支年輕球隊但是整體陣容相當整齊，洪楷傑、陳俊男、聶歐瑪（Omar Niang）、曾于豪、林仕軒等5新秀有內線、有鋒線，陳世念自己也相當看好。

「我們選了很多非常有潛力的新秀，都有給他們設定好計畫和目標，我知道他們對自己都有期許，但也告訴他們不要急、要有耐心，照著球隊給的方向走，未來都有機會成為球星。」陳世念表示培育球員需要時間，也不希望揠苗助長。

身為台啤出來的資深球員，年輕球員敢和自己聊天嗎？陳世念笑說場下互動其實是很OK的，但球場上會希望年輕球員做好執行和細節，「我剛進球隊大家都叫我教練，我就說這樣我都被叫老了，所以教我念哥就可以了。」

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