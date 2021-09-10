COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

中秋節能不能烤肉？柯文哲：「新常態」等五六天前再公布

▲針對中秋節開不開放烤肉一事，台北市長柯文哲10日表示，因應「新常態」將會在五六天前再公布相關措施。（圖／北市府提供）
▲針對中秋節開不開放烤肉一事，台北市長柯文哲10日表示，因應「新常態」將會在五六天前再公布相關措施。（圖／北市府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-09-10 16:38:00

因應強烈颱風璨樹來襲，台北市長柯文哲今（10）日下午宣布，週末將會關閉水門，因此呼籲民眾「到河濱烤肉就別想了！」不過現場記者也追問，這週是因為颱風所以不開放烤肉，那如果是下個禮拜中秋節是否還繼續不開放？對此柯文哲態度則轉趨保守，表示「新常態」的情況下，五六天前才有辦法對外宣布。

我是廣告 請繼續往下閱讀

柯文哲表示，颱風璨樹算是這四年來第一次有強烈颱風要襲擊到台北，所以預估明天晚上以後，台北市就會進入一級警戒，水門也都會關閉，「到河濱烤肉就不用想了！」柯文哲直言，水門關閉之後，民眾也不能到河濱去。

不過針對中秋節能不能烤肉的部分，柯文哲也表示，他自己想了想以後，覺得重點不是在烤肉，而是「群聚」。「在河濱烤肉不行，那在廣場或騎樓烤肉就可以？」柯文哲表示，重點不是烤肉而是群聚，如果戶外烤肉比照餐廳內用標準，架設隔板、梅花座當然可以，但是若是做不到，那就不行。

而現場媒體也追問，本週是因為颱風來臨而不開放河濱公園讓民眾可以烤肉，那下週是否也會維持不開放？對此柯文哲表示，在「新常態」的原則底下，通常五六天前才會宣布是否可行。「就像振興券，要我預測一個月後能不能用，我沒那麼厲害。」柯文哲說，新常態的確就是機動應變的心態，還有風險管理的概念，「慢慢的，所有企業要生存，這兩項都要做到，這是不得已的。」

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報，圖為新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14563例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報，圖為新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14563例。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

繼續作答
你喜歡看吃播嗎？

你喜歡看吃播嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀