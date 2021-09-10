中秋節能不能烤肉？柯文哲：「新常態」等五六天前再公布

因應強烈颱風璨樹來襲，台北市長柯文哲今（10）日下午宣布，週末將會關閉水門，因此呼籲民眾「到河濱烤肉就別想了！」不過現場記者也追問，這週是因為颱風所以不開放烤肉，那如果是下個禮拜中秋節是否還繼續不開放？對此柯文哲態度則轉趨保守，表示「新常態」的情況下，五六天前才有辦法對外宣布。





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柯文哲表示，颱風璨樹算是這四年來第一次有強烈颱風要襲擊到台北，所以預估明天晚上以後，台北市就會進入一級警戒，水門也都會關閉，「到河濱烤肉就不用想了！」柯文哲直言，水門關閉之後，民眾也不能到河濱去。





不過針對中秋節能不能烤肉的部分，柯文哲也表示，他自己想了想以後，覺得重點不是在烤肉，而是「群聚」。「在河濱烤肉不行，那在廣場或騎樓烤肉就可以？」柯文哲表示，重點不是烤肉而是群聚，如果戶外烤肉比照餐廳內用標準，架設隔板、梅花座當然可以，但是若是做不到，那就不行。





而現場媒體也追問，本週是因為颱風來臨而不開放河濱公園讓民眾可以烤肉，那下週是否也會維持不開放？對此柯文哲表示，在「新常態」的原則底下，通常五六天前才會宣布是否可行。「就像振興券，要我預測一個月後能不能用，我沒那麼厲害。」柯文哲說，新常態的確就是機動應變的心態，還有風險管理的概念，「慢慢的，所有企業要生存，這兩項都要做到，這是不得已的。」



