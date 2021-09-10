提高防疫等級　高市即日起增加自主健康管理期滿快篩一次

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同時，面對即將到來的中秋連假，陳其邁也宣布包括自即日起至9月26日，凡大眾運輸工具行經高市12家COVID-19指定隔離醫院及停靠台鐵/高鐵的運輸工具，含公車、巴士、排班計程車等，都應備有酒精乾洗手液，上車乘客配合手部消毒。
至於，在校園防疫部分，陳其邁也特別針對Delta變種病毒造成新北幼兒園爆發群聚感染事件指出，高雄市提供幼教老師每周公費快篩外，他也呼籲老師與同學，若有發燒，加上有北部旅遊史、接觸史要向校方報備或請假，不要有症狀硬要上班，呼吸道疾病要就醫。
陳其邁也提醒高雄長輩第二劑AZ開打，9月12日起請公所發通知單，施打時間為9月16日至26日，請長輩攜帶黃卡、接種通知書、意願書與評估單施打，若需要可向公所申請計程車，不願預約與排隊，上次怎麼打這次怎麼打，若黃卡遺失可向衛生所申請補發。
高市府防疫記者會特別請來高雄醫學大學附設中和紀念醫院小兒感染科主任李敏生為民眾解說兒童感染症狀，李敏生指出，絕大多數兒童都是成人接觸者或群聚感染，兒童發病後的症狀和成人類似，但相對較為輕微，所以幼兒園的tocc變得相當重要，家長也要多加注意孩童健康狀況。
李敏生表示，由於兒童的症狀不典型，也很難分辨是感冒、過敏還是新冠肺炎，所以幼兒園或學校應落實「生病不上學」，最好在家休息，避免校園傳播，另外，兒童居家快篩有年齡限制，未滿2歲的兒童最好到社區篩檢站或醫院篩檢，超過2歲兒童才能自行居家快篩。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。