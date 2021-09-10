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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，2例本土病例中，其中1例在北市，為松山區就讀國中一年級學生（案16179），9月8日出現胸痛、呼吸痛等症狀，9月9日就醫採檢，於今日確診，目前學校已經停課，相關接觸學生、師長等，共51人，皆進行隔離。確診者還有一位就讀國小的妹妹，目前採檢結果為陰性。
而新北市1例（案16173）為60多歲男性，於9月7日出現胸痛、輕微噁心、肌肉痠痛等症狀，9月8日就醫並採檢，於今日確診，目前已匡列接觸者6人，列居家隔離，持續匡列相關接觸者中，而目前感染源尚未明朗，衛生單位將持續進行疫情調查及防治。
首例混打AZ+莫德納 突破性感染Delta病毒
今日新增5例境外移入個案中，分別自美國（案16174、案16175）、土耳其（案16176）、日本（案16177）、亞美尼亞（案16178）入境，入境日介於8月26日至9月8日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。
另外，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，在境外移入中，目前已經出現5例（案16059、案16119、案16120 案16126、案16130）施打完兩劑疫苗後，出現突破性感染的個案，特別是案16059於8月24日自美國入境，該位確診者已經於4月份接種AZ，及8月份接種莫德納疫苗，成為全台灣首例混打疫苗後，突破性感染Delta變種病毒，而Ct值為27，病毒量偏低。
埃及爸妻兒染同株Delta 桃園長榮機師案已獲控制
針對新北幼兒園群聚，陳時中說明，而目前接觸者匡列2245人，有2114人居家隔離中，應採2196人，目前陰性是1280人，還有894人正在檢驗中。而有關基因定序，目前多做2個案例為埃及爸（案16160）的妻兒（案16145、案16155），判定應為同一個傳染源，至於社區其餘確診者的基因定序，結果尚待出爐。
羅一鈞表示，總計國內共檢驗出121例Delta，其中21例為本土，13例與屏東群聚有關，幼兒園有10例，今天又增2例本土案16145、案16155，還有95例屬於境外移入。另外，桃園長榮機師感染事件，目前相關接觸者都已經完成採檢，全數為陰性，陳時中表示，桃園的疫情已算是控制住。
資料來源：健康醫療網 本土增2、境外5 首例AZ+莫德納混打突破性感染Delta
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