巷仔內／高虹安氣勢旺　林智堅拋「縣市合併」爭話語權？

近日新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併的主張，而新竹縣長楊文科也附和，兩邊陣營聯手炒熱話題，不免讓人嗅出選舉將近的政治味。而藍綠此時動作加大，究其原因，恐是感受到來自民眾黨不分區立委高虹安的壓力，高傳出可望投入2022年新竹市長選戰，近日也有民調顯示她的支持度攀升，新竹市民向來對於第三勢力頗有好感，高虹安很有機會放手一博，藍綠白將免不了展開一場激戰。





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消息傳出，高虹安將在2022年參選新竹市長，背後除了有鴻海集團創辦人郭台銘與身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲相助外，外傳科技業大老、聯電榮譽副董事長宣明智，也對高參選新竹市長一事極力相挺。





▲立委高虹安過去在質詢衛福部長陳時中時，曾經一度讓陳時中動怒回應。（圖／翻攝立法院直播系統）

而在消息一出後，各界也將高虹安納入新竹市長選戰的民調中，而出乎意料，高虹安僅以非常些微的差距落後於藍綠候選人。隨著媒體報導，高虹安在立法院休會期間，前往台北市政府一同參與晨會，「實習市政」的意味相當濃厚，也讓高虹安參選一事，似乎到了接近水到渠成的階段。





▲已經擔任近八年新竹市長的林智堅，雖然不具連任壓力，但身為最年輕縣市首長的他，仍積極想要維繫自己的政治路。（圖/新竹市政府提供）

原因在於新竹市長選戰，藍綠之間處於拉鋸狀態，若又有高虹安加入選戰，三強鼎立的情況下恐怕戰局又更加詭譎難定；新竹縣則是超過20年沒有民進黨執政的紀錄，即使民進黨幫助無黨籍的候選人，也無法與國民黨抗衡。也因此倘若縣市合併，不僅林智堅的連任限制被消除，可以直接投入合併後的首長選戰外，民進黨找不到人參選新竹縣長的窘況也因此迎刃而解。





不過即使民進黨立院黨團總召柯建銘都跳進來為林智堅發聲，新竹縣市合併現階段仍舊只是假議題，因為涉及修法，且加上人口數的考量，還有其他縣市也需要討論合併、升格，沒道理只有新竹優先處理。





也因此，大新竹合併議題恐怕是林智堅在眼見高虹安來勢洶洶的情況下，先打出一發為吸引話題性的信號彈，但無論後續是否有可能合併，現已成功引發討論，階段性效果達成，且隨著選舉接近，討論聲浪也預計會持續加大，恐將成為高虹安不得不接招的必考題。



