3大Delta群聚案爆發時序一次看　專家憂「潛藏感染源」

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中央流行疫情指揮中心今（7）日說明屏東Delta印度變異株群聚及其相關個案關聯。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心說明國籍航空關聯圖及病毒定序結果。（圖／指揮中心）

中央流行疫情指揮中心醫療應變小組副院長羅一鈞今天表示，裝修工人的發病日9月1日，晚於同棟社區大樓的埃及家庭，目前要說他是感染源，還不夠證據，

當務之急應該是定序瞭解裝修工人與其家人是否Delta，與整起群聚是否相同，

基本上還是等更多檢查結果出來才能判定。