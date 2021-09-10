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「醫界baby」口罩下顏值爆表　哥哥也是型男醫生

▲「醫界Angelababy」口罩下藏盛顏。（圖／Jenn IG）
▲「醫界Angelababy」口罩下藏盛顏。（圖／Jenn IG）

娛樂中心／綜合報導

2021-09-10 17:35:45｜2021-09-10 17:38:21

各行各業都有高顏值的帥哥、美女，才貌兼備的還會被稱作人生勝利組，正妹醫師Jenn就是典型的有顏又有腦，拿下醫療口罩的她，巴掌臉和水漾大眼被封為「醫界版Angelababy」，連同樣行醫的哥哥也是型男一枚。

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Jenn今（10日）在IG分享工作照，本人隨意紮著馬尾，戴口罩，露出一雙美眸及白皙肌膚，另有穿防護衣施打新冠疫苗的照片，沒有露全臉就仙氣滿溢的她，正臉照跟Angelababy確實有些神似，幾張脫掉醫師袍的生活照，都讓網友心醉，「出道吧，真的太漂亮了」、「爆炸甜」、「怎麼美成這個樣子？」

▲Jenn分享在診間的照片。（圖／Jenn
▲Jenn分享在診間的照片。（圖／Jenn IG）
▲▼Jenn外貌出眾，有「醫界版Angelababy」美稱。（圖／Jenn
▲▼Jenn外貌出眾，有「醫界版Angelababy」美稱。（圖／Jenn IG）
▲▼Jenn外貌出眾，有「醫界版Angelababy」美稱。（圖／Jenn
▲▼Jenn外貌出眾，有「醫界版Angelababy」美稱。（圖／Jenn
▲▼Jenn外貌出眾，有「醫界版Angelababy」美稱。（圖／Jenn
▲▼Jenn外貌出眾，有「醫界版Angelababy」美稱。（圖／Jenn
事實上，Jenn 2018年從澳洲雪梨大學醫學系畢業，今年還不到30歲，父親、哥哥都是皮膚科醫生，從小志願就是醫生的她，曾說：「我不想當醫生，我只想行醫，我想幫助人，想有能力減輕別人的痛苦，想照顧身邊人的身體健康。」

▲成為醫師是Jenn從小的志業。（圖／Jenn
▲成為醫師是Jenn從小的志業。（圖／Jenn IG）
▲2018年，Jenn與到台大醫院演講的柯文哲合影。（圖／Jenn
▲2018年，Jenn（左）與到台大醫院演講的柯文哲合影。（圖／Jenn IG）
▲Jenn的哥哥（右）也是醫生。（圖／Jenn
▲Jenn的哥哥（右）也是醫生。（圖／Jenn IG）
Jenn說自己並非天生聰明，而是靠後天努力，更不認為是人生勝利組，「我一點也不羨慕我的人生，一路上走來不知道崩潰多少次了」，謙虛認為還有很多地方要學習，「生活充實又能從中肯定自己，會發自內心的快樂哦～這才是我想要的。」（編輯：楊穎軒）

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2021-08-13-2021-08-16
蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

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