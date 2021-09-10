地雷終將引爆！謝金河揭「台股往事」示警：已在中國上演

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謝金河繼續說，「現在這個情況開始在中國上演，首先要攤牌的可能是許家印的恆大系。三年前就指出恆大債台高築的危機，這三年來，恆大債務有增無減。如果看恆大的半年報，去年總負債是1.95兆人民幣，今年上半年變成2.36兆，其中，長債3986億，短債2933億，其他債務1.61兆...」
謝金河強調，「恆大債務難減，更可怕的是股價跌不停，跟許家印有關的4家公司，恒大從32.5跌到3.32港元，股價下跌九成，恆大物業從19.74跌到4.52，也跌77%，恆大汽車從72.45跌到5港元，慘跌93%，恆騰網路從17.8跌到2.71，跌幅85%...股價如此跌法，在正常資本市場，可能要送入加護病房。」謝金河更直言，「這個嚴重資不抵債現象，在台灣老早就攤牌了。」
謝金河最後提醒，「股價跌不休，背後代表著像鐵達尼號要撞冰山前的警訊，最近，恆大債每天都下跌甚至停牌，恆大發行的高收益債也逐漸撞擊到台灣好幾家投信發行的高收益債券基金......恆大的債務好像離台灣很遙遠，但慢慢大家會感受到。恆大及華融是兩顆高懸的地雷，一旦引爆，將衝擊整個金融體系，如果要救等於把國家資源丟進最沒有效益的資產，最後一定不了了之！恆大，華融有難，中國的房地產奔馳卅幾年，也勢必出現大調整。很多人都說，大到不能倒，華融負債也有1.73兆人民幣，這都是燙手山芋！」（編輯：倪浩軒）