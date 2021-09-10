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遭無良業者盜用肖像賣口罩！老蕭火大發聲「絕不寬貸」

▲不肖業者盜用蕭敬騰肖像銷售口罩，華納音樂、喜鵲娛樂一起發聲明怒斥並表示「絕不寬貸」。（圖／翻攝蕭敬騰IG）
▲不肖業者盜用蕭敬騰肖像銷售口罩，華納音樂、喜鵲娛樂一起發聲明怒斥並表示「絕不寬貸」。（圖／翻攝蕭敬騰IG）

記者吳雨婕/台北報導

2021-09-10 19:01:49｜2021-09-10 19:05:52

蕭敬騰近來發行單曲《已讀不回94我》，並與知名口罩品牌合作，推出只送不賣的彩虹口罩，贈送給參與宣傳活動的粉絲們。然而卻有不肖業者利用此熱潮，仿製該口罩樣式，並且在網路上販售，喜鵲娛樂與華納音樂今（10）日共同發出聯合聲明，嚴正表示此行為已經侵害公司及藝人權益。

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有不肖業者在網路上販賣蕭敬騰配合單曲，推出的只送不賣口罩，針對此事，喜鵲娛樂與美德醫療共同表示：「目前正同步追查來源中，不排除採取法律行動，也希望大眾不要姑息這樣的行為。」也提醒民眾此為盜版，不但侵權更無安全驗證，甚至可能收不到貨物，希望大家不要上當受騙。

喜鵲娛樂與華納音樂也一起發表聲明，聲明中強調蕭敬騰未授權任何廠商、照片與相關宣傳素材以販售「已讀不回94我」相關口罩，且這個違法行為嚴重侵害蕭敬騰權益，因此將嚴加追究，絕不寬貸。

▲有不肖業者盜用蕭敬騰肖像銷售口罩。（圖／華納音樂提供）
▲有不肖業者盜用蕭敬騰肖像銷售口罩。（圖／華納音樂提供）
▲針對蕭敬騰肖像權被盜用一事，華納音樂、喜鵲娛樂一起發聲明回應。（圖／華納音樂提供）
▲針對蕭敬騰肖像權被盜用一事，華納音樂、喜鵲娛樂一起發聲明回應。（圖／華納音樂提供）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

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