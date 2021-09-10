遭無良業者盜用肖像賣口罩！老蕭火大發聲「絕不寬貸」
蕭敬騰近來發行單曲《已讀不回94我》，並與知名口罩品牌合作，推出只送不賣的彩虹口罩，贈送給參與宣傳活動的粉絲們。然而卻有不肖業者利用此熱潮，仿製該口罩樣式，並且在網路上販售，喜鵲娛樂與華納音樂今（10）日共同發出聯合聲明，嚴正表示此行為已經侵害公司及藝人權益。
記者吳雨婕/台北報導
2021-09-10 19:01:49｜2021-09-10 19:05:52
有不肖業者在網路上販賣蕭敬騰配合單曲，推出的只送不賣口罩，針對此事，喜鵲娛樂與美德醫療共同表示：「目前正同步追查來源中，不排除採取法律行動，也希望大眾不要姑息這樣的行為。」也提醒民眾此為盜版，不但侵權更無安全驗證，甚至可能收不到貨物，希望大家不要上當受騙。
喜鵲娛樂與華納音樂也一起發表聲明，聲明中強調蕭敬騰未授權任何廠商、照片與相關宣傳素材以販售「已讀不回94我」相關口罩，且這個違法行為嚴重侵害蕭敬騰權益，因此將嚴加追究，絕不寬貸。
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