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言論自由受威脅　瑞典智庫要求外交部召見中大使

▲瑞典智庫「斯德哥爾摩自由世界論壇」8月30日發布一份關於中國大使館在瑞典威脅記者、政治人物，影響瑞典社會言論自由的報告，引發多個智庫聯名投書抗議。示意圖。（圖／ Pixabay ）
▲瑞典智庫「斯德哥爾摩自由世界論壇」8月30日發布一份關於中國大使館在瑞典威脅記者、政治人物，影響瑞典社會言論自由的報告，引發多個智庫聯名投書抗議。示意圖。（圖／ Pixabay ）

中央社

2021-09-11 06:12:39

（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩10日專電）瑞典智庫「斯德哥爾摩自由世界論壇」8月30日發布一份關於中國大使館在瑞典威脅記者、政治人物，影響瑞典社會言論自由的報告，引發多個智庫聯名投書抗議。

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「斯德哥爾摩自由世界論壇」（The Stockholm Free World Forum）8月30日發布最新報告「改變戰術的龍—中國大使館讓批評噤聲的工作」，揭露中國大使館從2020年起，因為自由世界論壇一份分析中國使館威脅言論自由的報告，而改變其威脅手法。

「自由世界論壇」的報告發現，2020年的報告發布之後，中國使館的威脅引起瑞典各界關注，中國使館因而改變策略，從原本在官方網站上公開批評，轉為私下寄威脅信給記者、政治人物、學者等意見領袖，試圖透過不公開的方式造成這些批評者自我審查，讓大眾更難察覺中國使館的影響。

此報告一出，立即引起中國大使館不滿，並在9月1日於使館官網上發布一份聲明，聲明中指出，自由世界論壇惡意抹黑，才是威脅言論自由，並提到世界「沒有他們（自由世界論壇），地球照樣轉，而且轉得更好」。

中國使館的這番言論引起瑞典其他智庫不滿，9月8日聯名投書瑞典晚報（Aftonbladet），聯名的智庫包括從事勞動市場、經濟研究的Arena Idé、自由黨（Liberal Party）的綠色創新研究智庫Fores，以及從事自由市場研究的Timbro。

3個智庫的代表在投書中表示，智庫的工作就是製造新知、新的想法來應對瑞典面對的挑戰，在瑞典的民主社會扮演重要角色。雖然3個智庫對各種議題的看法不相同，但在民主社會中這是很自然的，不同的意見可以透過開放的辯論相遇。

智庫代表認為中國大使館對自由世界論壇的反應令人無法接受，拒絕中國大使館對智庫的批評以及任何威脅的暗示。

投書中也重新列舉了中國大使館過去對瑞典所做出的威脅，例如國際服飾品牌H&M拒用新疆棉而遭制裁；記者悠野（Jojje Olsson）因為報導中批評中國而被威脅「將遭受後果」；基督教民主黨（Christian Democrat）的議員漢普生（Hampus Hagman）被要求撤除有關歐盟、瑞典與台灣交流的兩項法案提議。

智庫代表認為，這些作為都是對瑞典的媒體自由與民主極大的攻擊。

他們要求瑞典外交部召見中國大使桂從友，親自解釋相關聲明，也呼籲其他相關的組織與機構，一起展現團結力量、聲援自由世界論壇與其他智庫。

瑞典外交部長林德（Ann Linde）在接受瑞典電視台（SVT）的訪問中表示，訓斥或要求智庫的行為在瑞典是完全不能接受的，而外交部已一再向中國大使重申此事。（編輯：周永捷）1100910

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