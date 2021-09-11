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台灣請求更改駐美代表處名稱　傳華府正認真考慮

▲允許台北當局加入「Taiwan（台灣）」字眼以更改駐華盛頓代表處名稱，外媒報導美國拜登政府正朝此方向認真考慮。美台示意圖。（圖／翻攝自美國進步中心官網Center for American Progress）
▲允許台北當局加入「Taiwan（台灣）」字眼以更改駐華盛頓代表處名稱，外媒報導美國拜登政府正朝此方向認真考慮。美台示意圖。（圖／翻攝自美國進步中心官網Center for American Progress）

中央社

2021-09-11 06:40:38

（中央社華盛頓10日綜合外電報導）允許台北當局加入「Taiwan（台灣）」字眼以更改駐華盛頓代表處名稱，外媒報導美國拜登政府正朝此方向認真考慮。

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多名聽取美國內部簡報的人士指出，華盛頓正在認真考慮台灣提出的請求，即將駐華盛頓的使節團駐所名稱由「台北經濟文化代表處」（Taipei Economic and Cultural Representative Office，Tecro）改為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）。

根據兩名知悉這些討論的人士，白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）支持更名。其中1人指出，台灣這項請求已獲美國國家安全會議（National Security Council）內部和國務院亞洲事務官員的廣泛支持。

上述聽取簡報的人士說，目前尚未有任何定論，需經總統拜登簽署行政命令才能執行。

至於更名一事料將觸怒中國，因為中國將台灣視為主權領土一部分，恐為華盛頓和北京日益緊張的關係更添壓力。

針對台灣所提請求，美台政府未加置評。不國中國駐華盛頓大使館表示「堅決反對」任何美國與台灣間官方往來。

1名涉及更名請求的人士說，台北當局曾與前川普政府討論過這項議題，但於今年3月正式向拜登政府提出請求。

兩名聽取更名簡報的人士表示，其中癥結在於更名是否僅是象徵性姿態，卻會導致中國與美台間關係的惡化卻又幾無實質利益。（譯者：徐睿承）1100911

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