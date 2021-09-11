璨樹暴風圈進入巴士海峽　花東高屏恆春半島警戒

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氣象局說，璨樹颱風中心過去3小時強度略減弱，暴風圈已進入巴士海峽，對花蓮、台東（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、屏東及高雄將構成威脅，應防強風豪雨；海上警戒區包括：台灣海峽南部、東南部海面、東北部海面及巴士海峽。
從目前颱風路徑看來，氣象局預測璨樹將會從台灣東方海面北上，強度雖減弱，卻仍是強烈颱風，颱風中心經過的地方，估計會有8、9公尺浪高。
氣象局預報，今天基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨，其他地區及馬祖也有局部短暫陣雨或雷雨，澎湖及金門為晴到多雲的天氣；明天台灣各地有陣雨或雷雨，中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部大雨或豪雨，北部、東北部及東部地區並有局部豪雨等級以上降雨，澎湖、金門及馬祖為短暫陣雨或雷雨。
氣象局提醒，受璨樹及其外圍環流影響，今天東南部（含綠島、蘭嶼）恆春半島、桃園以北（含大台北地區）及馬祖、金門沿海地區易有較強陣風，台灣附近各海面風浪逐漸增大，並易有長浪發生，民眾到海邊活動要小心。
另受颱風外圍環流沉降影響，氣象局預報今天台北、新北、桃園、新竹及金門地區高溫炎熱，局部地區可能有攝氏36度以上高溫。（編輯：張曉雯）1100911