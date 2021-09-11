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璨樹暴風圈進入巴士海峽　花東高屏恆春半島警戒

▲強烈颱風璨樹暴風圈已進入巴士海峽。（圖／中央氣象局提供）
▲強烈颱風璨樹暴風圈已進入巴士海峽。（圖／中央氣象局提供）

中央社

2021-09-11 08:26:30

（中央社記者汪淑芬台北11日電）根據中央氣象局今天上午最新颱風消息，強烈颱風璨樹暴風圈已進入巴士海峽，氣象局持續發布海上及陸上颱風警報，花蓮、台東、高雄、屏東及恆春半島都進入陸上警戒範圍。

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氣象局觀測，璨樹上午6時的中心位置，在鵝鑾鼻南南東方約240公里海面上，以每小時13轉19公里速度，向北行進，近中心最大風速每秒55公尺（約每小時198公里），相當於16級風，7級風暴風半徑200公里。

氣象局說，璨樹颱風中心過去3小時強度略減弱，暴風圈已進入巴士海峽，對花蓮、台東（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、屏東及高雄將構成威脅，應防強風豪雨；海上警戒區包括：台灣海峽南部、東南部海面、東北部海面及巴士海峽。

從目前颱風路徑看來，氣象局預測璨樹將會從台灣東方海面北上，強度雖減弱，卻仍是強烈颱風，颱風中心經過的地方，估計會有8、9公尺浪高。

氣象局預報，今天基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨，其他地區及馬祖也有局部短暫陣雨或雷雨，澎湖及金門為晴到多雲的天氣；明天台灣各地有陣雨或雷雨，中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部大雨或豪雨，北部、東北部及東部地區並有局部豪雨等級以上降雨，澎湖、金門及馬祖為短暫陣雨或雷雨。

氣象局提醒，受璨樹及其外圍環流影響，今天東南部（含綠島、蘭嶼）恆春半島、桃園以北（含大台北地區）及馬祖、金門沿海地區易有較強陣風，台灣附近各海面風浪逐漸增大，並易有長浪發生，民眾到海邊活動要小心。

另受颱風外圍環流沉降影響，氣象局預報今天台北、新北、桃園、新竹及金門地區高溫炎熱，局部地區可能有攝氏36度以上高溫。（編輯：張曉雯）1100911

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