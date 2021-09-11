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美CDC：莫德納預防重症勝輝瑞　Delta對疫苗作用影響不高

▲美國疾病防治中心以3份報告的內容和數據，呼籲民眾盡快接種疫苗。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲美國疾病防治中心以3份報告的內容和數據，呼籲民眾盡快接種疫苗。（示意圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-09-11 08:04:56

美國疾病防治中心(CDC)週五(10)日發布3項研究結果，明確指出接種疫苗與否的死亡率差異，並聲稱疫苗普遍能有效預防死亡及重症，其中莫德納疫苗(Moderna)的預防效果，比輝瑞(Pfizer-BioNTech)和嬌生疫苗(J&J)更高，Delta變種對疫苗預防重症的效力，影響也有限。

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根據《華盛頓郵報》報導，美國CDC週五發表的3項研究成果，顯示今年春季和夏季未完全接種疫苗的人，染疫住院的可能性是完整接種疫苗之人的10倍以上，死亡率也多了11倍。

CDC並強調，針對具高度傳染性的Delta變種，前述3種疫苗都有功效，預防住院的總體有效率為86%；然而，莫德納疫苗接種者的保護力(95%)，比輝瑞BNT的80%或嬌生的60%都還高，在預防Delta感染方面，似乎也比輝瑞更有效。

至於預防因染疫而赴急診的數據，莫德納的效力則有92%，輝瑞為77%，嬌生為65%。

美國CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)週五在白宮防疫記者會上提到，美國擁有扭轉新冠大流行所需要的科學工具，疫苗接種能有效保護人類免受新冠重症威脅。美國的公衛官員也敦促人們接種任何獲得許可的疫苗，而不是為了貨比三家而推遲接種。

《華盛頓郵報》並分析，新冠病毒已在美國造成超過65萬人死亡，過去8天平均每天約有1500人死亡，是自3月初以來的新高。CDC這3份報告是在拜登週四宣布強制疫苗接種措施後發布的，預計將使仍拒絕接種疫苗的美國人壓力倍增。

CDC的報告並未解釋，為何莫德納疫苗能提供更多益處，對此《華盛頓郵報》認為，其中一種可能性是莫德納疫苗的單劑劑量比輝瑞更多，間隔期也更長，有些研究指出，2劑注射間隔期拉長逾4週，對建立免疫力可能較有利。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

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