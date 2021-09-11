美CDC：莫德納預防重症勝輝瑞　Delta對疫苗作用影響不高

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CDC並強調，針對具高度傳染性的Delta變種，前述3種疫苗都有功效，預防住院的總體有效率為86%；然而，莫德納疫苗接種者的保護力(95%)，比輝瑞BNT的80%或嬌生的60%都還高，在預防Delta感染方面，似乎也比輝瑞更有效。
至於預防因染疫而赴急診的數據，莫德納的效力則有92%，輝瑞為77%，嬌生為65%。
美國CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)週五在白宮防疫記者會上提到，美國擁有扭轉新冠大流行所需要的科學工具，疫苗接種能有效保護人類免受新冠重症威脅。美國的公衛官員也敦促人們接種任何獲得許可的疫苗，而不是為了貨比三家而推遲接種。
《華盛頓郵報》並分析，新冠病毒已在美國造成超過65萬人死亡，過去8天平均每天約有1500人死亡，是自3月初以來的新高。CDC這3份報告是在拜登週四宣布強制疫苗接種措施後發布的，預計將使仍拒絕接種疫苗的美國人壓力倍增。
CDC的報告並未解釋，為何莫德納疫苗能提供更多益處，對此《華盛頓郵報》認為，其中一種可能性是莫德納疫苗的單劑劑量比輝瑞更多，間隔期也更長，有些研究指出，2劑注射間隔期拉長逾4週，對建立免疫力可能較有利。
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