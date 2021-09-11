強颱「璨樹」強度略減　暴風圈逼近、越晚雨勢越明顯

強烈颱風「璨樹」今（11）日7時的中心位置在北緯20.2度，東經122.0度，即在鵝鑾鼻的南南東方約220公里之海面上，以每小時13轉19公里速度，向北進行。

我是廣告 請繼續往下閱讀

「璨樹」

受到颱風外圍環流影響，恆春半島及東半部地區已有間歇性的降雨，白天隨著颱風逐漸接近台灣東南部海面，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島整天有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨，中午之後桃園以北、嘉義以南地區及西半部其他山區也有局部短暫陣雨或雷雨。

今晚至明天（12日）隨著颱風沿著東半部近海北上至台灣北部海面過程，北台灣的風雨漸增，留意東北部及北部山區有局部豪雨等級以上的降雨，預計週一（13日）颱風逐漸遠離；氣溫方面，今天西半部高溫約32至34度，東半部高溫約30至32度，受颱風外圍環流沉降影響，桃竹及金門地區有局部36度以上的高溫發生的機率，應注意防曬並多補充水分。