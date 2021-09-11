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巴西總統發表安撫公開信　各界反應好壞參半

▲巴西總統波索納洛日前威脅聯邦最高法院後，昨天發表了一封充滿安撫語氣的公開信，稱自己從來沒有打算攻擊任何權力機關，但此舉並未說服最高法院的大法官們。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴西總統波索納洛日前威脅聯邦最高法院後，昨天發表了一封充滿安撫語氣的公開信，稱自己從來沒有打算攻擊任何權力機關，但此舉並未說服最高法院的大法官們。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-09-11 09:45:53

（中央社記者唐雅陵聖保羅10日專電）巴西總統波索納洛日前威脅聯邦最高法院後，昨天發表了一封充滿安撫語氣的公開信，稱自己從來沒有打算攻擊任何權力機關，但此舉並未說服最高法院的大法官們。

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波索納洛（Jair Bolsonaro）發表的公開信由前總統泰梅爾（Michel Temer）執筆。儘管波索納洛的讓步令各界感到意外，最高法院的一些大法官認為，波索納洛只是「暫時剎車」，以減輕壓力。

波索納洛9月7日在民眾示威活動中發表演說，稱大法官莫萊斯（Alexandre Moraes）沒有條件繼續待在最高法院，強調自己不會再遵行大法官的判決，並要求最高法院院長福克斯（Luiz Fux）「管好」莫萊斯。

波索納洛的發言在巴西各界引起負面迴響，政治界恢復討論彈劾總統，金融市場動盪致美元兌巴西幣飆升，股市大跌；波索納洛只能在昨天發表的「致國家宣言」中退一步說，他的直言不諱，很多都是因一時激動沖昏頭，但這些衝突都是針對共同利益。

莫萊斯曾為泰梅爾任內司法部長，並由泰梅爾任命為聯邦最高法院大法官，泰梅爾將公開信寫好，由波索納洛簽字後，還讓莫萊斯和波索納洛通電話，雙方談話簡短客套。

之後，泰梅爾致電福克斯，告知波索納洛將發表聲明示意尊重民主機關。福克斯回應說，公開信是「好跡象」，但強調必須「等等看」，波索納洛是否真的會履行公開信中的內容。

最高法院其他大法官的反應也充滿懷疑，指稱波索納洛迄今的所作所為，都讓人不敢相信他會有所改變。其中一名大法官更嘲謔到：「如果波索納洛的攻擊因一時激動沖昏頭，那麼他也可能再次激動沖昏頭，重新威脅民主機關。」

巴西國會的反應好壞參半。波索納洛的盟友、眾議院議長里拉（Arthur Lira）表示，希望波索納洛的公開信是恢復機關之間談判的機會，以穩定政治和巴西人民的生活。

國會COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情真相調查委員會主席、參議員阿濟茲（Omar Aziz）則質疑公開信的誠信度，懷疑是波索納洛的政治伎倆。

FGV基金會政治學家柯杜（Claudio Couto）評估指出，波索納洛的公開信是他從政以來經常重複使用的戰略，即「攻擊，撤退，以獲得空間，減少壓力，然後再次攻擊。」

柯杜認為，波索納洛暫時從對最高法院的攻擊中撤退，乃基於3個因素：減輕啟動彈劾程序的壓力；避免在最高法院的調查中，對他的兒子、參議員福拉畢歐（Flavio Bolsonaro）涉嫌挪用顧問薪金一案作出判決；以及減少9月7日示威活動對經濟的巨大負面影響。

然而，波索納洛的讓步卻受到他的支持者指摘，他們的反應包括憤怒、不相信和失望，在社群網路留言稱波索納洛為「叛徒」和「懦夫」，甚至說波索納洛「玩完了！」（編輯：高照芬）1100911

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