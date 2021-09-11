名家論壇》網路溫度計／顏寬恒加入刪Q　帶動罷免聲勢

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顏寬恒9月8日在臉書上宣布以義工身分加入罷免活動，以親切的口吻稱「柏惟兄」，隨即點出認為陳柏惟沒做好的地方，包括反對國家擴大採購國際疫苗、反對調查3+11真相、反對公開國產疫苗審查過程。
對此，陳柏惟火速在臉書以「自由不該建立在霸凌別人之上」為題反擊，用如同情侶般分手的口吻，稱私底下數次向顏寬恒釋出善意，但都遭潑冷水，指控「霸凌我，卻是你的回報」，澄清自己協商通過一千多案，不該放大沒有建設的政治提案，最後用一如既往的犀利言詞稱「我做滿完整的四年會顯得過去的立委表現非常糟糕」才會遭罷免。
雙方這一波交鋒，彼此的臉書貼文在短短不到1天內，都吸引超過2萬人按讚，近千人分享轉傳。但透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，陳柏惟風趣的發言這次意外失靈，顏寬恒全文緊扣當前民眾最關心的疫情議題，引起網友更高的共鳴，當日聲量共計9,627筆，遠勝陳柏惟的5,921筆。從網友的反應來看，陳柏惟過去靠著貼近社群喜愛的犀利風趣發言，屢屢獲得高聲量，幾乎無往不利，但在疫情之下，網友越來越關心誰能真正解決民生問題，顯示民生、疫情是目前攻防的主戰場。
罷免陳柏惟門檻 至少要7萬2,781人投下同意票
根據中選會的公開資料，2020年台中第2選區最終開票結果，陳柏惟以11萬2,839票（51.15%），以約5千票的差距，擊敗對手顏寬恒的10萬7,766票（48.85%）。
依照《選罷法》規定，罷免通過需有效同意票數大於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上，以2020年原選區選舉人數29萬1,122人計算，罷免陳柏惟的門檻至少要7萬2,781人。
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2021年8月10日至2021年9月8日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『顏寬恒、陳柏惟』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
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