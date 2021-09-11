王浩宇喊選三民　林于凱：豆干、丹丹各有所好

高雄一級戰區，有你的加入，想必熱鬧萬分

我是廣告 請繼續往下閱讀

人人有機會、個個沒把握，這就是民進黨初選制度美好之處，敬請經歷民主的洗禮！歡迎每一位人才在高雄築夢踏實」，似乎歡迎王浩宇加入初選；但同為三民區議員的國民黨團總召童燕珍認為王浩宇根本就是空降，因為他不曾為高雄付出過心力；民眾黨高雄市黨部則說，高雄不是「資源回收廠」，更不是被罷免的議員想來就來想走就走的地方