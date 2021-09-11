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王浩宇喊選三民　林于凱：豆干、丹丹各有所好

▲王浩宇在昨（10）日晚間推出「首支競選廣告」，並自稱為三民區擬參選人。（圖／記者李春台攝，資料照）
▲王浩宇在昨（10）日晚間推出「首支競選廣告」，並自稱為三民區擬參選人。（圖／記者李春台攝，資料照）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-09-11 11:29:42｜2021-09-11 12:05:53

王浩宇在昨（10）日晚間推出「首支競選廣告」，裡面出現最多畫面的人竟然是前高雄市長韓國瑜，王浩宇並自稱為三民區擬參選人，最近雙方經常唇槍舌戰的時代力量高雄市議員林于凱第一時間稱「高雄一級戰區，有你的加入，想必熱鬧萬分」，林今天再表示，「桃園豆干、高雄丹丹各有所好」，相信高雄市民一定會放大檢視。

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王浩宇喊出要選高雄市三民區議員，並打算投入民進黨初選成為擬參選人，民進黨高雄市黨部主委趙天麟過不久就發文表示「人人有機會、個個沒把握，這就是民進黨初選制度美好之處，敬請經歷民主的洗禮！歡迎每一位人才在高雄築夢踏實」，似乎歡迎王浩宇加入初選；但同為三民區議員的國民黨團總召童燕珍認為王浩宇根本就是空降，因為他不曾為高雄付出過心力；民眾黨高雄市黨部則說，高雄不是「資源回收廠」，更不是被罷免的議員想來就來想走就走的地方

▲三民區時代力量議員林于凱今（11）日表示，「桃園豆干、高雄丹丹」選民各有所好，若王浩宇帶著桃園的經驗來，高雄市民一定會放大檢視。（圖／翻攝畫面）
▲三民區時代力量議員林于凱今（11）日表示，「桃園豆干、高雄丹丹」選民各有所好，若王浩宇帶著桃園的經驗來，高雄市民一定會放大檢視。（圖／翻攝畫面）
三民區時代力量議員林于凱今日則再指出，如果說浩宇兄要參選高雄的話，讓市民有多元的選擇也是不錯，自己的問政風格比較低調、實事求是，王浩宇比較高調、宣傳型的民意代表，「桃園豆干、高雄丹丹」選民各有所好，若他帶著桃園的經驗來，高雄市民一定會放大檢視。

而針對王浩宇說「來高雄是要拉下林于凱」，林于凱認為，這有點多慮，參政的初衷不應該是這樣，應該是對高雄要有在地的了解，知道市民的需求，並且能夠對高雄擘劃一個未來的願景，這才是民意代表的參選初衷，如果說是為了要拉下誰來參選，這樣高雄市民是沒有辦法認同的，「所以我奉勸浩宇兄，如果真的要來的話，好好來高雄做功課多一點實事，高雄市民是非常踏實的」。

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2021-08-13-2021-08-16
蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

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