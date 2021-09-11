911二十年　中國官媒：毀滅霸權只有霸權自己

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其中，新華國際頭條與央視網推出事件回顧，同時強調美國濫用反恐旗幟、「失敗」的反恐進程「把阿富汗政權從塔利班換成塔利班」等。
人民日報海外版今天則刊文稱，美國肆意發動戰爭，製造對抗，「早已成為世界安全的最大威脅」。
人民日報海外版旗下的微信公眾號俠客島也刊文稱，「毀滅霸權的從來只有霸權自己。20年後，不知這個曾經的『燈塔國』，是否明白了這個道理。」
俠客島同時也在新浪微博開設「#911事件20年#」討論話題。截至發稿，相關討論閱讀量超過9500萬筆，居微博熱搜榜第三名。
以民族主義言論著稱的中共外圍官媒環球時報甚至刊文宣稱「20年過去了：美國贏了，但拉登（蓋達組織首腦賓拉登，Osama bin Laden）也贏了」。
這篇文章援引美媒報導，指美國過去20年付出大量成本，最終卻把阿富汗拱手送還給塔利班政權，「基本上可以肯定，美國就是一個敗家子」。
對於911事件20週年，中國網路輿論也多半對美方持批評意見。
例如，有人發文稱「有些人只記得911二十年，卻不會記得北約轟炸中國大使館」；還有人說「美國人只過了一天911，在美國摧殘下中東人民天天都過911」；更有人直呼「美國就是世界上最大的恐怖分子」。（編輯：繆宗翰/沈朋達）1100911