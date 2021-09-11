駐美代表處擬更名 江啟臣質疑：就會有足夠的疫苗嗎？
英國金融時報10日獨家報導，美國政府正考慮將台灣在美國的代表機構「駐美國台北經濟文化代表處」（TECRO），更名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）相關事宜。國民黨主席江啟臣今（11）反問，駐美代表處改名，就能夠有足夠的疫苗嗎？他說，此時此刻是大家要疫苗救人命的時候，外交工作應該要務實不務虛。
記者余祥／台北報導
2021-09-11 11:35:05｜2021-09-11 11:35:24
江啟臣說，駐美代表蕭美琴現在最急迫的工作，應該要讓我們自購的莫德納疫苗早點到貨，不要讓人民苦等第二劑。
至於促轉會要提出的中正紀念堂轉型方案，江啟臣批評，轉型正義不應該變成轉移焦點，撕裂社會的元兇。他也留意到很多網路上的評論，很多人甚至提到，如果真的要改名，不如改成「3+11破口紀念公園」，讓國人同胞牢牢記住，是誰造成的疫情破口，造成800多個確診案例死亡的不幸。
媒體詢問，新竹市長林智堅提出了竹竹合併，引發一連串縣市升格討論。江啟臣說，資源分配、縣市如何合作，才是縣市首長真正在乎的重點。各縣市是否要升格，應該通盤討論，回歸國土規劃、財政劃分思考，採納地方民意，而不是為了單一個人或是政黨。