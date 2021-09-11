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駐美代表處擬更名　江啟臣質疑：就會有足夠的疫苗嗎？

▲針對美國政府考慮將台灣駐美台北經濟文化代表處更名為台灣代表處，國民黨主席江啟臣反問，改名就能有足夠的疫苗嗎？（圖／資料照片）
▲針對美國政府考慮將台灣駐美台北經濟文化代表處更名為台灣代表處，國民黨主席江啟臣反問，改名就能有足夠的疫苗嗎？（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-09-11 11:35:05｜2021-09-11 11:35:24

英國金融時報10日獨家報導，美國政府正考慮將台灣在美國的代表機構「駐美國台北經濟文化代表處」（TECRO），更名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）相關事宜。國民黨主席江啟臣今（11）反問，駐美代表處改名，就能夠有足夠的疫苗嗎？他說，此時此刻是大家要疫苗救人命的時候，外交工作應該要務實不務虛。

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江啟臣說，駐美代表蕭美琴現在最急迫的工作，應該要讓我們自購的莫德納疫苗早點到貨，不要讓人民苦等第二劑。

至於促轉會要提出的中正紀念堂轉型方案，江啟臣批評，轉型正義不應該變成轉移焦點，撕裂社會的元兇。他也留意到很多網路上的評論，很多人甚至提到，如果真的要改名，不如改成「3+11破口紀念公園」，讓國人同胞牢牢記住，是誰造成的疫情破口，造成800多個確診案例死亡的不幸。

媒體詢問，新竹市長林智堅提出了竹竹合併，引發一連串縣市升格討論。江啟臣說，資源分配、縣市如何合作，才是縣市首長真正在乎的重點。各縣市是否要升格，應該通盤討論，回歸國土規劃、財政劃分思考，採納地方民意，而不是為了單一個人或是政黨。

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2021-08-13-2021-08-16
蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

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