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談駐美代表處改名　蘇貞昌：台灣人的本來就叫台灣代表處

▲針對駐美代表處改名一事，行政院長蘇貞昌11日上午受訪時表示，台灣人的代表處本來就叫台灣代表處。（圖／行政院提供）
▲針對駐美代表處改名一事，行政院長蘇貞昌11日上午受訪時表示，台灣人的代表處本來就叫台灣代表處。（圖／行政院提供）

記者丁上程／台北報導

2021-09-11 11:47:11｜2021-09-11 11:47:45

根據英國金融時報（Financial Times）在台灣時間今（11）日凌晨的獨家報導指出，我國向美方提出代表處更名的要求，而獲得美方官員力挺；外交部長吳釗燮更已在美國會面美國資深官員，改名一事似乎大有可為。對此行政院長蘇貞昌上午接受媒體訪問時，直言「台灣人的代表處本來就叫台灣代表處」，力挺之情溢於言表。

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根據英國金融時報的報導指出，華府方面正在認真考慮將「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」，而這項改變已經得到白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）力挺，國安會內部和國務院處理亞洲事務的官員，也廣泛支持此事，但拜登政府尚未拍板，還需美國總統拜登簽署行政命令才生效。

由於強烈颱風璨樹來勢洶洶，今天上午蘇貞昌也前往位在新店的中央災害應變中心視察。而在接受媒體訪問時，被問到「台灣代表處」更名一事，蘇貞昌也不諱言指出「台灣人的代表處本來就叫台灣代表處」，並表示，這樣既符合事實、方便辨識、也容易區隔。

蘇貞昌強調，很感謝相關國家都往這方面發展，往這一方面發展後，台灣的能見度更高，也是因為這些年來總統蔡英文和全體國人的努力，讓台灣被看見，大家都加油，讓台灣被感覺、被尊敬、被看見。

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2021-08-13-2021-08-16
蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

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