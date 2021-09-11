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公廁門事件流出不雅音檔　瑜伽女神被父罵「丟臉」

▲林芊妤再談公廁門事件。（圖／林芊妤臉書）
▲林芊妤再談公廁門事件。（圖／林芊妤臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-09-11 11:59:18｜2021-09-11 12:10:29

31歲港星林芊妤五官甜美，憑34D好身材受封「港版瑤瑤」，多年前被狗仔拍到疑似與富二代在殘障廁所「辦事」30分鐘，轟動一時。林芊妤近日罕見再談「公廁門事件」，透露當時被父親痛罵「丟臉」，讓她委屈又心碎。

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▲林芊妤展現傲人S曲線。（圖／林芊妤臉書）
▲林芊妤現在是知名瑜伽老師。（圖／林芊妤臉書）
▲林芊妤身材姣好，是許多人夢寐以求的比例。（圖／林芊妤臉書）
▲▼林芊妤當年因負面新聞被家人嫌棄。（圖／林芊妤臉書）
▲林芊妤平時維持良好體態，懷孕照常做瑜珈。（圖／翻攝林芊妤臉書,
事隔多年，林芊妤近日接受節目《晚吹-有酒今晚吹》訪問，提及當年的殘廁醜聞，指自己為此與TVB（香港無線電視）解約，那段時間很無助，但家人的反應讓她更受傷，「因為家人是傳統福建人，會收到朋友訊息說我很丟臉，爸爸真的是這樣，令我好Hard feeling（難受）」，認為不管全世界怎麼說，只要家人支持她就會釋懷，「但當時我沒有」。

至於被公司解約，林芊妤滿腹委屈，「我沒有做錯事，為何我要走？如果走了就永遠回不來，永遠抬不起頭做人」，直言從哪裡跌倒就會從哪裡爬起來。

▲林芊妤上節目談當年醜聞。（圖／ViuTV臉書）
▲林芊妤上節目談當年醜聞。（圖／ViuTV臉書）
事起2014年，林芊妤與當時男友「達利國際集團」總監林知譽一起走進商場內一間殘障廁所，跟拍的週刊狗仔拿手機對著廁所錄影，清楚錄到兩人談話內容、林芊妤的嬌喘聲及猛烈撞擊的聲音，後來林芊妤第一個出來，原本面露燦笑的她，看到鎂光燈馬上愣住，接著與男伴倉皇逃離現場，而該段不雅音檔也在網路上瘋傳。

林芊妤事後發文寫下「人誰無錯，我會改過」，也公開鞠躬道歉，解釋當天她喝醉，被男方強拉進廁所，雙方在公廁內只有接吻，錄到的聲音也沒什麼，即便如此，仍遭經紀公司火速解約。多年過去，如今林芊妤不僅是YouTube頻道有152萬訂閱數的瑜伽老師，還嫁了在銀行界擔任高層的老公，夫妻倆育1子，生活過得相當幸福。（編輯：楊穎軒）

▲林芊妤與丈夫甜蜜合影。（圖／林芊妤臉書）
▲林芊妤（右）與丈夫結婚3年。（圖／林芊妤臉書）


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