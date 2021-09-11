黨主席改選傳「棄江保朱」　江啟臣：操作手法惡質

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江啟臣今上午到國民黨台中市黨部參加台中市卓越青工共識營第一期授證活動，會前被媒體問到政府向美國爭取代表處改名為「台灣代表處」，江啟臣痛批蔡英文政府「搞不清楚狀況」。他說，目前民眾最在乎的是打不到疫苗，不知道第2劑疫苗在哪裡，「改名就能有疫苗嗎？」如果蕭美琴要促進台美關係，或是認為台美關係現在很好，應該儘速讓台灣已經採購的默德納疫苗快點到貨，現在最重要的事情是疫苗、而非改名。
外界傳言「棄江保朱」說法，江啟臣說，通常會操作棄保，就是表示自己的選情很危急、對自己沒有信心，這樣的操作手法相當惡質；有自信的候選人就應該在自己的選戰節奏上、照著自己的節奏去走，爭取選民支持，他對自己很有信心。
針對對手卓伯源提出彰化有資格升格第七都，以及九二共識應該深化等議題，江啟臣認為，升格或合併的根本，各縣市首長最關心的還是資源分配、財政收支劃分與地方發展等，如何調整能讓政府施政更有利、人民更有感，不管要升格或合併，都應該採納民意且地方鄉親有共識，而非為了特定政黨或人士的需求而倉促草率通過立法、修改現有法律。
兩岸議題方面，江啟臣也強調，他一向正面看待九二共識，之前黨內、黨外重新檢視九二共識時，就有提過應將它說清楚，卓提的深化九二共識，其實也是呼應他過去講過的九二共識PLUS，不管台灣內部或兩岸之間，本來就是正面看待九二共識。
另外，促轉會拋出中正紀念堂改制為「反省威權歷史公園」，江啟臣說，中正紀念堂改名議題根本是是在帶風向、轉移焦點，政府此刻施政不佳，又拿老議題重新炒，藉由所謂的轉型正義名義移轉施政不利的焦點，呼籲執政黨不要把轉型正義拿來做為再次撕裂社會的元凶。