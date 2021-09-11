埃及爸爸2親戚改判本土案例？羅一鈞：看後續抗體變化
新北幼兒園群聚案中的案16160埃及爸爸一家中，日前傳出有2名親戚確診，不過卻被納為境外移入個案。對於此案未來是否會改判為本土，中央流行疫情指揮中心今（11）回應，會再看該案後續抗體檢驗變化而定。
記者賴志昶／台北報導
2021-09-11 15:44:50
針對埃及爸爸個案的同班機旅客是否有傳播風險，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，現階段入境規定都是要居家檢疫，所以該案的同班機旅客也不例外，入境機場時也是有經過採檢，中間在檢疫期間時也有居家快篩，居家檢疫期滿後也會採檢第二次。
羅一鈞稱，目前該案同班機旅客中，有確診的只有該案的2位親戚，另外也有1位個案是在居家檢疫期滿後採檢確診，但Ct值已高達36，沒辦法做病毒基因定序，不過目前研判在該飛機上應沒有互相傳染的狀況。
至於該案2位親戚後續是否會改判為本土案例，羅一鈞說明，後續會再看這2案的抗體變化情形，如果後續抗體轉陽性，就可能是近期感染；另有少數情形是該案感染的狀況非常輕微，帶病毒的時間很短，那也不見得會刺激免疫系統產生足夠抗體，讓檢驗驗出抗體陽性，後續會看抗體變化做綜合研判，也會請教專家意見。
指揮中心指揮官陳時中指出，很多個案情形都是初判，依照有限的數據做出判斷，要有序列性的資料才能比較方便做出研判，但這需要一點時間。
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