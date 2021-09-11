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埃及爸爸2親戚改判本土案例？羅一鈞：看後續抗體變化

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（11）出席記者會，說明防疫相關事宜。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（11）出席記者會，說明防疫相關事宜。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-09-11 15:44:50

新北幼兒園群聚案中的案16160埃及爸爸一家中，日前傳出有2名親戚確診，不過卻被納為境外移入個案。對於此案未來是否會改判為本土，中央流行疫情指揮中心今（11）回應，會再看該案後續抗體檢驗變化而定。

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針對埃及爸爸個案的同班機旅客是否有傳播風險，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，現階段入境規定都是要居家檢疫，所以該案的同班機旅客也不例外，入境機場時也是有經過採檢，中間在檢疫期間時也有居家快篩，居家檢疫期滿後也會採檢第二次。

▲中央流行疫情指揮中心說明北部某幼兒園及社區相關個案關聯圖。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心說明北部某幼兒園及社區相關個案關聯圖。（圖／指揮中心）
羅一鈞稱，目前該案同班機旅客中，有確診的只有該案的2位親戚，另外也有1位個案是在居家檢疫期滿後採檢確診，但Ct值已高達36，沒辦法做病毒基因定序，不過目前研判在該飛機上應沒有互相傳染的狀況。

至於該案2位親戚後續是否會改判為本土案例，羅一鈞說明，後續會再看這2案的抗體變化情形，如果後續抗體轉陽性，就可能是近期感染；另有少數情形是該案感染的狀況非常輕微，帶病毒的時間很短，那也不見得會刺激免疫系統產生足夠抗體，讓檢驗驗出抗體陽性，後續會看抗體變化做綜合研判，也會請教專家意見。

指揮中心指揮官陳時中指出，很多個案情形都是初判，依照有限的數據做出判斷，要有序列性的資料才能比較方便做出研判，但這需要一點時間。

▲中央流行疫情指揮中心說明新冠肺本土感染爆發累計確診14563例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明新冠肺本土感染爆發累計確診14563例。（圖／NOWnews製表）

▲中央流行疫情指揮中心說明新冠肺本土感染全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明新冠肺本土感染全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-08-13-2021-08-16
蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

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