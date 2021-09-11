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北部國中生檢驗為Alpha病毒！羅一鈞：初判應是舊案

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（11）日出席記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（11）日出席記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-09-11 15:21:09

針對各界關注的北市國中生案16179，中央流行疫情指揮中心今（11）公布基因定序結果。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞分析，該案Ct值高達35.94，初步研判應是舊案，且確定為Alpha變異株，應與近期北部群聚案的Delta病毒無關。

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羅一鈞表示，該案抗體檢驗是陽性，PCR第一次檢驗結果Ct值高達35.94，第二次採檢已經是陰性，整體研判應是感染相當久一段時間，初判應是舊案；該案其實在8月初時，有胸痛徵狀曾就醫，但胸痛也不是COVID-19的急性症狀，可能是後續留下的殘餘病症。

 由於案16179的Ct值較高，較難做出基因定序。不過，在指揮中心記者會上，羅一鈞也補充說明，該案稍早已做出基因定序結果，確定為Alpha變異株；另外，該案家人共有3位，PCR檢驗也都是陰性。

▲中央流行疫情指揮中心說明新冠肺本土感染全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明新冠肺本土感染全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）

▲中央流行疫情指揮中心說明新冠肺本土感染爆發累計確診14563例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明新冠肺本土感染爆發累計確診14563例。（圖／NOWnews製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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