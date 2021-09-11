北部國中生檢驗為Alpha病毒！羅一鈞：初判應是舊案
針對各界關注的北市國中生案16179，中央流行疫情指揮中心今（11）公布基因定序結果。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞分析，該案Ct值高達35.94，初步研判應是舊案，且確定為Alpha變異株，應與近期北部群聚案的Delta病毒無關。
記者賴志昶／台北報導
2021-09-11 15:21:09
羅一鈞表示，該案抗體檢驗是陽性，PCR第一次檢驗結果Ct值高達35.94，第二次採檢已經是陰性，整體研判應是感染相當久一段時間，初判應是舊案；該案其實在8月初時，有胸痛徵狀曾就醫，但胸痛也不是COVID-19的急性症狀，可能是後續留下的殘餘病症。
由於案16179的Ct值較高，較難做出基因定序。不過，在指揮中心記者會上，羅一鈞也補充說明，該案稍早已做出基因定序結果，確定為Alpha變異株；另外，該案家人共有3位，PCR檢驗也都是陰性。
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