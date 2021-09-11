北部各大群聚案未再傳確診 陳時中：本土疫情逐漸穩定
近期北部各個群聚案皆未再傳新確診，整體疫情局勢似乎逐漸可控。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（11）日表示，目前桃園與長榮機師的群聚案看起來逐漸穩定，但新北幼兒園仍有961人還沒驗完，等到這些驗完後，應是比較安全情況。
記者賴志昶／台北報導
2021-09-11 14:58:27
陳時中指出，近期本土傳出幾個群聚案，首先是在桃園，目前該案接觸者二採目前都是陰性，看起來「已經告一段落」，基本上是在可控制範圍內；至於新北幼兒園案，目前仍有961人尚待檢驗，但整體匡列人數也已經採檢三分之二，現在看起來是相對安全，但仍是要觀察，等到全部驗完才是比較安全的情況。
陳時中補充，另外在北市的國中生案例，目前看起來是舊案，且基因定序結果為Alpha病毒，可起來也是可控情況；另外，長榮機師2案的接觸者目前也都二採陰性，另針對長榮機師進行普篩也都是陰性；整體而言，目前這幾波疫情已漸漸穩定。
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