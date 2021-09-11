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北部各大群聚案未再傳確診　陳時中：本土疫情逐漸穩定

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（11）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（11）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-09-11 14:58:27

近期北部各個群聚案皆未再傳新確診，整體疫情局勢似乎逐漸可控。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（11）日表示，目前桃園與長榮機師的群聚案看起來逐漸穩定，但新北幼兒園仍有961人還沒驗完，等到這些驗完後，應是比較安全情況。

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陳時中指出，近期本土傳出幾個群聚案，首先是在桃園，目前該案接觸者二採目前都是陰性，看起來「已經告一段落」，基本上是在可控制範圍內；至於新北幼兒園案，目前仍有961人尚待檢驗，但整體匡列人數也已經採檢三分之二，現在看起來是相對安全，但仍是要觀察，等到全部驗完才是比較安全的情況。

陳時中補充，另外在北市的國中生案例，目前看起來是舊案，且基因定序結果為Alpha病毒，可起來也是可控情況；另外，長榮機師2案的接觸者目前也都二採陰性，另針對長榮機師進行普篩也都是陰性；整體而言，目前這幾波疫情已漸漸穩定。

▲中央流行疫情指揮中心說明新冠肺本土感染爆發累計確診14563例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明新冠肺本土感染爆發累計確診14563例。（圖／NOWnews製表）

▲中央流行疫情指揮中心說明新冠肺本土感染全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明新冠肺本土感染全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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