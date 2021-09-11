積極學母語！ 高雄新住民語開班率激增4.5倍

四方報報導，隨著新住民和新住民子女在台灣日漸增多，我國開設新住民語課綱已邁入第三年。新課綱納入新住民七國語文已邁入第三個年頭。高雄市於一○八學年度開設新住民語九十二班、一○九學年度二百五十一班，至今年已開設四百一十六班，開班率成長四.五倍，成績顯著。
四方報/綜合報導
2021-09-11 13:11:09
據悉，高市府教育局謝文斌局長表示，高雄市新住民子女學生數為全台第四，新住民語開課需求高，為此，教育局成立新住民語文教育輔導團，持續培訓高達四百七十一名合格新住民語教學支援人員。並辦理到校諮詢服務、增能培訓及專業社群等，積極提升教支人員的教材教法及班級經營等能力，更能呼應學子們蓬勃的學習需求。除了實體教學，其中遠距教學也開設三十一班，共有一百五十五所國中、小學校。
高雄市新住民語文教育輔導團總召集人王國村校長指出，教支人員雖然不是教育科班出身，但對學生及教學的熱情，令人敬佩，教育局及輔導團也將持續辦理增能課程，讓有心的教支人員能夠精進教育專業，並透過公開觀議課及專業社群，一同共學、共好，創造出新住民語文教學的新火花。
目前我國在新住民子女教育資訊網上，放置7國語言教材，讓所有有興趣的學生都能獲得教育資源。7國新住民語文數位學習教材各1至8冊，皆採新住民語文與中文雙語配音，有興趣學習東南亞語的民眾及新二代學生，可善加利用。 教育部國教署委託國立中央大學與資策會，共同製作新住民語文數位學習教材，包括越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨、菲律賓及馬來西亞等7國語文，目前已完成1至8冊，建置在國教署「新住民子女教育資訊網」平台的數位課程專區，讓所有需要遠距離或缺乏教材的學生們，有更多的教育資源。