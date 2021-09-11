吳姍儒罹怪病5年「找不出原因」　發高燒、送急診是日常

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吳姍儒表示自己26歲開始生重病：「40度連燒多天，完全沒有出汗跡象是常有的事；好端端跟朋友們吃著飯，突然覺得全身發冷，冷到狂顫、抽搐，10分鐘後就直衝40度，送急診也是常發生的事，維持40度恆溫居然都習慣了。」坦言對這種「荒謬的苦痛」非常無奈。
吳姍儒也透露有次突然感到頭暈目眩，擔心病情再次發作的她，決定先沖個澡後趕緊休息，未料身體卻不給機會：「才剛碰到蓮蓬頭就開始心跳加速、脖子僵硬，水越開越燙，我的胸前背後都燒紅了，還是冷到齒牙互撞，迅速關掉水龍頭裹上毛巾，就這麼2步，我走不到房間，真的冷到受不了，蹲在地上動彈不得。」
無論是痠痛無力、脫水打針、急診住院或是抽血昏倒等情況，吳姍儒都經歷過，只是都找不到病因，讓她至今都難以接受：「我這短短160公分長的身體到底都經歷了什麼？這種日子過了好多年，而這好多年我也都在電視螢幕上、活動上跟大家相處互動工作⋯」坦言自己沒有一天不努力：「每一天都在奮力抵抗身體的各種孱弱，卯足全力擠壓彈跳越過磚牆。」而吳姍儒也希望能趁這次打疫苗的契機，提醒大家健康的重要性。
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