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第2架阿富汗撤離包機離境　UN示警塔利班報復殺人

▲聯合國（UN）示警，阿富汗當地傳出塔利班報復性殺人的「可信指控」。（圖／美聯社／達志影像）
▲聯合國（UN）示警，阿富汗當地傳出塔利班報復性殺人的「可信指控」。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-09-11 14:16:23

（中央社喀布爾10日綜合外電報導）第2架載著外籍人士與阿富汗人的包機今天飛出阿富汗，象徵阿富汗的主要機場即將恢復商業航班營運。同時，聯合國（UN）示警，當地傳出塔利班報復性殺人的「可信指控」。

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法新社報導，昨天，有100多名乘客搭機離開喀布爾國際機場，這是自美國為首國家8月30日完成撤軍以來、第一架載著外籍人士飛離喀布爾的班機，機上包括一些美國人，今天的第2架包機也是飛往卡達。

美國國家安全會議（National Security Council）發言人霍恩（Emily Horne）說，今天又有32名美國公民或永久居民在華府支持下離開阿富汗，有些是搭乘卡達航空（Qatar Airways），有些是走陸路離境。

霍恩說：「今天又有32人離開，彰顯了我們如何向美國人提供明確且安全的選項，讓他們可從不同地點離開阿富汗。」

今晚抵達卡達首都杜哈的158名乘客中，有49人是法國人與他們的家眷，一名卡達官員又說，機上也有德國人、加拿大人、荷蘭人、英國人、比利時人與茅利塔尼亞人。

這位官員強調，這些乘客也是在卡達協調下，透過卡達車隊安全抵達喀布爾國際機場。自西方扶植的阿富汗政府垮台、武裝組織塔利班（Taliban）奪下政權以來，有12萬3000人搭機離開阿富汗，卡達已成其中約半數的轉運點。

白宮表示，塔利班允許昨天的班機離境時，「過程有效率且專業」，但聯合國的阿富汗特使警告，塔利班可能攻擊他們視為敵人的目標。

聯合國特使里昂（Deborah Lyons）在紐約說：「儘管塔利班宣布大赦…但也有他們報復性殺人的可信指控，我們對此也深感關切。」她說，阿富汗安全官員與前任政府職員都有危險。

同時，喀布爾有尚未證實的傳聞指出，塔利班將在明天911攻擊事件20週年之際，舉行新政府宣誓就職儀式。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1100911

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