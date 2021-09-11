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吳姍儒想轉讓咖啡店　炎亞綸曝她「天價數字」才肯賣

▲吳姍儒（左）想轉讓咖啡店，炎亞綸（右）曝她「天價數字」才肯賣。（圖／吳姍儒IG、炎亞綸臉書）
▲吳姍儒（左）想轉讓咖啡店，炎亞綸（右）曝她「天價數字」才肯賣。（圖／吳姍儒IG、炎亞綸臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-09-11 22:00:00

金曲歌后蔡健雅（Tanya）歌藝、創作實力兼具，每首情歌總讓人聽得如癡如醉，近來她上節目《36題愛上你》時，透露自己5年前愛上甜點和烘焙，讓經營咖啡店的吳姍儒有意將店面轉讓給她，一旁的炎亞綸聽到後忍不住上前吐槽，還不小心逗樂唐綺陽。

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吳宗憲20多年前以8000多萬，買下現在吳姍儒經營的「無聊咖啡」店面，前陣子卻傳出女兒想將其高價售出，吳姍儒這次在節目上聽到蔡健雅擁有烘焙夢，不禁問道：「妳要開店嗎？東區有一家無聊咖啡，那間店本來是我在經營，我想說把那個店賣掉？」蔡健雅則一臉認真：「要轉讓給我嗎？」炎亞綸聽到後就笑說：「那間店開價太貴了，她開7億！」讓一旁的唐綺陽笑了出來。

多才多藝的蔡健雅表示自己一度「斜槓」去學烘焙，2016年開始愛上甜點的她，某天突發奇想：「我不要做音樂了，我要去學甜點！」便遠赴法國學習烘焙、拿證照，甚至一度考慮就此展開新事業：「我真的覺得我會做這件事情，但後來就覺得不要」。

▲蔡健雅遠赴法國學習烘焙。（圖／公視提供）
▲蔡健雅遠赴法國學習烘焙。（圖／公視提供）
凡事力求完美的蔡健雅，往往會把烘焙原料用到最頂級，她形容：「非常扎實，但可以想像我會虧本多少。」炎亞綸還問唐綺陽：「比較想要拿到她的專輯，還是想要拿甜點？」唐綺陽二話不說表示想要拿到蛋糕，看來國師相當看好蔡健雅的手藝。

▲吳姍儒（右1）想轉讓咖啡店給蔡健雅（右2）,炎亞綸（左1）回1句話逗樂唐綺陽（左2）。（圖／公視提供）
▲吳姍儒（右一）想轉讓咖啡店給蔡健雅（右二）,炎亞綸（左一）回1句話逗樂唐綺陽（左二）。（圖／公視提供）



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