國民黨質疑高雄券　張博洋諷死抓「發現金」猛打

行政院即將在10月份推出振興五倍券，高雄市政府則趁機加碼推出高雄券，要讓民眾「小開小賺」、「大開大賺」、「瘋開就會瘋賺」，振興高雄商家，但高雄市議會國民黨團則質疑，在疫情可能升溫的情況下，高雄券的發行效益值得評估；對此，台灣基進新聞部主任張博洋表示，台中抽獎、新北發券，都是希望促進當地經濟熱絡，身為議員不應死抓著「發現金」猛打。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-09-11 14:59:31｜2021-09-11 15:23:42
高雄市議會國民黨團總召童燕珍指出，嘉義搶先全台普發現金2,000元的政策受到好評，如今高雄市政府提出1,000元的高雄券加碼，枉費議會花了這麼多的時間來提供建言，仍寧願耗費額外的設計成本、印刷成本跟系統建置，一意孤行；高雄市議員邱于軒則表示，實際上還是拿現金最好，陳其邁的高雄券發行不限戶籍，用意是在吸引外縣市的觀光客來高雄消費，但考量目前疫情狀況尚未明朗，高雄券是否能鼓勵民眾到高雄消費還是值得商榷的一件事，不要讓一樁好事最終成為防疫可能的破口。
張博洋則指出，大家都在期待五倍券帶來的振興，再配上高雄券的價碼促銷，國民黨高雄市議會黨團卻直指高雄券效益有待評估、陳其邁寧願花錢印券也不肯發現金，無法回應民眾需求？真的是「笑死人」，侯友宜在新北規劃「加倍券」國民黨怎麼不勸他？台中盧秀燕追加3.35億元「抽獎」做振興，國民黨要不要問她現金去哪了？
張博洋認為，設計高雄券、設定加碼回饋規則，再印上高雄之光戴資穎的照片引起話題，無非就是希望盡快的在振興券發放時，二度刺激高雄的民生經濟，每個縣市都是在努力讓消費落地，台中抽獎、新北發券，背後的思維都是要讓大家到該地消費，促進在地的經濟熱絡，身為議員，該做的應該是多多關心選區內的商圈需求，而不是死抓著「發現金」猛打。