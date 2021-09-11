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陸警擴大至北市、基隆！中颱璨樹最新路徑　越晚風雨越大

▲中央氣象局最新璨樹颱風警報說明。（圖／擷取自氣象局直播）
▲中央氣象局最新璨樹颱風警報說明。（圖／擷取自氣象局直播）

記者顏真真/綜合報導

2021-09-11 16:02:44

中度颱風璨樹中心目前在鵝鑾鼻南南東方海面，向北北東轉北移動，其暴風圈逐漸進入台灣東南部及南部陸地，對台灣陸地將構成威脅，中央氣象局今（11）日下午已針對19縣市包括台北市及基隆市發布陸上颱風警報，目前基隆北海岸、東半部及恆春半島已下雨，其中綠島、蘭嶼及花東地區更出現局部大雨， 隨著時間越來越晚，這些地方的降雨會越來越大。

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氣象局指出今日下午3時中颱璨樹中心位置在鵝鑾鼻的東南方約120公里的海面上，以每小時17轉20公里速度，向北北東轉北進行，其暴風圈逐漸進入台灣東南部及南部陸地，對台灣陸地將構成威脅，陸上台灣各地區（含蘭嶼、綠島）應嚴加戒備並防強風豪雨，海上包括台灣附近各海面及巴士海峽航行作業船隻也應嚴加戒備。

▲中颱璨樹最新路徑。（圖／氣象局提供）　
▲中颱璨樹最新路徑。（圖／氣象局提供）　
氣象局簡任技正伍婉華表示，璨樹颱風正影響台灣，綠島、蘭嶼、花蓮、台東及恆春半導風雨增強，預估颱風仍是以偏北從東方海外逐漸北上，而且是屬於較強的中度颱風，因此提醒大家颱風風雨結構紮實且集中在暴風圈環流內，未來在颱風行徑的地方，尤其綠島蘭嶼要特別小心。

目前受颱風影響的基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島及南部沿海地區都已觀測到長浪現象，今日預估中部及澎湖、馬祖地區還是會有長浪發現，颱風中心可能都有8至9級浪高，隨著颱風往東方海面北上過程中，東部及北部海面未來時間風浪也會明顯增強，台灣海峽風力也會增強很多。

伍婉華也提醒，隨著颱風接近，未來的18小時颱風中心經過的地方風力會增強，預估今日下午。傍晚這段時間，離颱風中心最近的綠島、蘭嶼及稍遠的台東、恆春這些地方風力會明顯增大，台東、恆春傍晚陣風會增強至8至10級，綠島‘蘭嶼12至13級，甚至傍晚到晚上這時間風力仍會更強，蘭嶼還會增強12到14級，甚至花蓮也會開始起風，深夜到清晨時，除綠島‘蘭嶼、恆春舊島風力維持強勁之外，花蓮也會出現8至9級強陣風，另桃園、大台北、金門及馬祖地區也可能有強陣風的現象，要特別留意。

在降雨方面，伍婉華表示從雷達回波上可看到，颱風中心北邊的外圍環流已移向東半部及南端陸地，有時已帶來瞬間強降雨，過去幾小時蘭嶼地區已出現時雨量67毫米，花蓮、台東及恆春半島也出現時雨量有40毫米，預估這樣的降雨在今天越晚時間出現頻率會越來越高，以今日凌晨至目前為止，基隆北海岸、東半部及恆春半島已下雨，其中綠島、蘭嶼出現局部大雨，隨時間越來越晚，這些地方的降雨會越來越大。

她進一步指出，根據定量降雨預報，今日早上8點至晚上8點已出現的降雨雨型非常類似，今晚8點至明天早上8點，可以看到除這些地方下雨之外，在山區及西部有些地方也漸漸開始下雨，甚至星期天除今日已下雨地區，連西半部及澎馬也會下雨，所下的雨就像今日隨外圍環流越來越靠近，基隆北海岸地區、東半部地區及恆春半島越晚雨會越大，也易出現大雨及局部性豪雨。

至於明天各地也會下陣雨或雷雨，其中中部以北、東北部‘東部地區及其他各地山區會出局部性大雨或豪雨，尤其北部、東北部及東部地區有豪雨以上等級的下雨。

今日至明天璨樹颱風將沿著東方海面北上，伍婉華提醒不管颱風是否受高壓邊緣或地形影響而調整路徑，但因這颱風風雨結實且集中在暴風圈附近，在經過台灣的今明兩天要特別注意強風豪雨，甚至海上有巨浪的狀況，至於路徑是否會偏移減輕對台威脅，氣象局會持續觀察，只是現在風雨正在增強，民眾要特別留意颱風帶來的影響。

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