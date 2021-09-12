不談廢核　河野太郎為贏得自民黨總裁轉趨保守

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除了河野，目前已表態參選的還有自民黨前政務調查會長岸田文雄，及獲前首相安倍晉三力挺的前總務大臣高市早苗；至於尚未決定或有意參選的人士，包括前幹事長石破茂及前總務大臣野田聖子。
日本產經新聞報導，河野昨天在宣布參選總裁的約1小時15分記者會上，共回答了超過40道提問，令人印象深刻。
不過，河野的表現已不同以往「敢說直言」，他昨天絕口不提過去強調的「廢核」，可以看出他想達成河野家三代未竟之功業，改走現實路線的樣子。
河野的祖父河野一郎曾任農林水產大臣，父親河野洋平曾任自民黨總裁，離首相寶座可說僅有一步之遙；可看出河野在這次選戰中採取的策略，就是修正至今所選擇的路線，試圖爭取更廣泛的黨內支持。
產經新聞8月和富士新聞網共同進行民調顯示，17.9%受訪者認為河野是最適合擔任下任首相的政治人物，名列民調首位；河野在社群網站也擁有高人氣，是相當受網友喜愛的政治人物。
不過，在皇室關係與核電政策方面，自民黨內其實有「河野會不會暴走」的強烈憂慮；例如河野過去認同日本史無前例的「母系天皇」概念，也表達推動「廢核」想法。
實際上，河野所屬的黨內派閥麻生派（志公會，53人）老鳥議員曾提出忠告，要河野「考量國家利益」。
或許是考量到這些黨內憂慮意見，河野昨天在記者會開頭就明白指出，「日本最重要的基礎，就是證明了悠久傳統、歷史與文化的皇室及日語」，看來是著眼總裁選舉與下屆眾議院大選，有意平息黨內保守派人士普遍對河野「感冒」的現況。
因此，河野昨天不談「廢核」，雖然他說總有一天核電會歸零，但他認為，目前現實狀況是「在確保安全無虞的前提重啟核電」。
作為河野競爭對手的高市早苗及岸田文雄，分別酸了河野昨天的表現。
高市說，「我記得河野一直都強調反核、廢核，每次驅車經過河野選區時，總能看到貼滿那樣的海報，我有這樣的印象」。
岸田則說，自己的長處是「傾聽意見的能力」，政治就像棒球，場上場下的人都要團結一致，「光是大聲斥責沒有辦法發揮團隊力量」，似在暗諷被認為對下屬很嚴厲的河野。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1100911