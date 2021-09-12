手遊角色配音竟是超正女星！死亡聲遭嫌「太舒服」

在《木曜4超玩》表現亮眼，因此受封「國民女友」的溫妮，終於要在10月發行首張個人實體專輯。而她的高人氣與高顏值，使她獲得知名手遊廠商青睞，讓她為遊戲角色「芽芽」獻聲配音，甚至還把自己發片的暖身單曲《Hold On, Don’t Let Go!》置入遊戲角色中，她也分享配音時遇到的困難。

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溫妮新專輯的暖身單曲《Hold On, Don’t Let Go!》，主要想藉著歌曲鼓勵大家不要放棄追求夢想、要相信自我，終能看見希望，不僅充滿正能量精神。而這首歌也是溫妮在疫情期間自我療癒歌曲，她表示：「原本專輯是去年要發行，碰到疫情延後到今年，結果沒想到又因為疫情而一度停擺，再加上校園演唱跟外景主持也都停滯，在疫情爆發那段時間滿灰心的，不過也因為這樣創作了這首歌，聽完、唱完後感覺好像在為自己打氣，又讓我元氣滿滿了！」

▲▼溫妮推出單曲《Hold On, Don’t Let Go!》。（圖／哈囉你好工作室提供）

溫妮發片搭上人氣手遊為萌角「芽芽」獻聲配音，而遊戲中「芽芽」正好是歌手身分，索性溫妮的暖身主打《Hold On, Don’t Let Go!》，正好被選為這個角色在遊戲裡唱的主打歌，等於讓溫妮獲得免費打歌的機會，首次體驗配音工作的溫妮表示：「一直很期待配音的工作，加上這個遊戲，是我周遭朋友最愛打的手遊，所以接到邀約時超級興奮。」她也分享配音時遇到的困難，「要配遊戲中角色『死亡的聲音』實在太難！要在一秒鐘內，用一個字加情緒，表現出被殺死的『啊～』這個字，我真的配了N次，有幾次還被指導老師說，聽起來太像喝完可樂或是泡溫泉的舒服情緒。」