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內幕／張亞中異軍突起　「棄江保朱」基層漸發酵

▲國民黨主席候選人張亞中民調激升，已超越現任黨主席江啟臣，引發黨內討論。（圖／NOWnews今日新聞資料照）
▲國民黨主席候選人張亞中民調激升，已超越現任黨主席江啟臣，引發黨內討論。（圖／NOWnews今日新聞資料照）

記者羅婉庭／台北報導

2021-09-11 17:10:51｜2021-09-11 17:28:13

國民黨主席選舉進入白熱化激戰，爭取連任的江啟臣明顯向中廣董事長趙少康靠攏，刻意傳達出孤立朱立倫的策略訊息，但由於朱系人馬也加入「戰鬥藍」，因此效果不大。《NOWnews今日新聞》掌握消息，根據近期民調走勢，台大教授張亞中意外成為黑馬，「棄江保朱」氛圍在藍營基層中漸漸發酵。

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根據一間媒體機構尚未公佈的最新民調，針對37萬國民黨員詢問其支持哪位候選人，結果顯示朱立倫30％、張亞中25％、江啟臣15％、卓伯源5％，不表態率高達25％。另一間民調機構結果顯示，朱立倫53%、張亞中22%、江啟臣20%、卓伯源5％，並預估投票率為43％。

經過主席候選人辯論會以及中常會的政見發表會之後，觀察網絡聲量與各家媒體民調，皆出現重大的轉折點，即便朱立倫仍處於領先優勢，但原本末段班的張亞中異軍突起，黨內傳出棄保效應。

此外，根據預測機構未來事件交易所、台北政治經濟交易所等最新數據來看，朱立倫仍保持63至66塊的穩定領先優勢，但張亞中卻有急起直追的狀態，衝上22至23.7的區間，反倒是江啟臣在辯論會後，呈現巨大波動，尤其台北政治經濟交易所的數據中，張亞中、江啟臣已經開始出現「死亡交叉」，呈現23.7比15的差距。

而從近日網路媒體YAHOO採取雙重驗證式的網路民調也可以看出，網友對於國民黨主席的適任度調查，朱立倫為26.8%、張亞中為22.5%、江啟臣為12.8%，對於當選主席的看好度上則是朱立倫為26.8%、張亞中為22.5%、江啟臣為12.8%。

分析數據波動顯示，被視為深藍的張亞中在辯論會後急起直追，尤其痛斥大佬的形象與讀稿機模式形成鮮明對比，黨內人士判斷張亞中雖然可能獲得深藍及韓粉擁戴，但深藍理念與社會大眾溝通問題，恐將成為國民黨未來的障礙，使得黨內出現焦慮氛圍。

因此對於黨員而言，朱立倫、江啟臣若在本次選舉持續相爭，恐將釀起國民黨新一輪的內在危機，國民黨基層也開始傳出「棄江保朱」的聲音，避免在2022年九合一大選前國民黨整體走向極端化的路徑。

▲國民黨主席辯論會今日舉行，4位候選人交鋒，左起分別是黨主席江啟臣、孫文學校總校長張亞中、前主席朱立倫、前彰化縣長卓伯源。（圖／國民黨提供）
▲國民黨主席辯論會後民調出現變化，不被看好的張亞中異軍突起。左起分別是黨主席江啟臣、張亞中、前主席朱立倫、前彰化縣長卓伯源。（圖／國民黨提供）

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2021-08-13-2021-08-16
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