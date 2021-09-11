內幕／張亞中異軍突起　「棄江保朱」基層漸發酵

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經過主席候選人辯論會以及中常會的政見發表會之後，觀察網絡聲量與各家媒體民調，皆出現重大的轉折點，即便朱立倫仍處於領先優勢，但原本末段班的張亞中異軍突起，黨內傳出棄保效應。
此外，根據預測機構未來事件交易所、台北政治經濟交易所等最新數據來看，朱立倫仍保持63至66塊的穩定領先優勢，但張亞中卻有急起直追的狀態，衝上22至23.7的區間，反倒是江啟臣在辯論會後，呈現巨大波動，尤其台北政治經濟交易所的數據中，張亞中、江啟臣已經開始出現「死亡交叉」，呈現23.7比15的差距。
而從近日網路媒體YAHOO採取雙重驗證式的網路民調也可以看出，網友對於國民黨主席的適任度調查，朱立倫為26.8%、張亞中為22.5%、江啟臣為12.8%，對於當選主席的看好度上則是朱立倫為26.8%、張亞中為22.5%、江啟臣為12.8%。
分析數據波動顯示，被視為深藍的張亞中在辯論會後急起直追，尤其痛斥大佬的形象與讀稿機模式形成鮮明對比，黨內人士判斷張亞中雖然可能獲得深藍及韓粉擁戴，但深藍理念與社會大眾溝通問題，恐將成為國民黨未來的障礙，使得黨內出現焦慮氛圍。
因此對於黨員而言，朱立倫、江啟臣若在本次選舉持續相爭，恐將釀起國民黨新一輪的內在危機，國民黨基層也開始傳出「棄江保朱」的聲音，避免在2022年九合一大選前國民黨整體走向極端化的路徑。