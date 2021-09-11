「人間香奈兒」火辣床照被貼紐約街上！本尊竟是GD女朋友
有著「人間香奈兒」封號的BLACKPINK成員Jennie，近期成為美國時裝品牌代言人，她大方在IG展露只穿著內衣褲的照片，尺度堪稱出道以來最火辣，該組照片更被貼上紐約街道的廣告牆上。Jennie唱功了得、舞藝精湛之外，更是天王GD的女友，雖然雙方沒承認也不否認，但日前再媒體爆出，GD一有時間就會探班Jennie的拍廣告現場，2人愛得十分高調。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-09-11 17:18:34
Jennie在IG公開代言內衣的廣告片與花絮照，她僅穿著內衣褲亮相鏡頭，人字深溝、纖細蠻腰大方展露，其中更有躺在床上仰望天花板的性感模樣，總總造型火辣又性感，更是Jennie出道以來最大的尺度挑戰，女人味十足的畫面，引起不少網友熱議。
Jennie今年25歲，是「YG娛樂」旗下女團BLACKPINK人氣成員，甜美模樣加上精湛的舞藝，讓IG坐擁5098萬粉絲追蹤。她更是各大精品的寵兒，甚至獲封「人間香奈兒」。此外，她與同門師兄GD今年2月爆出熱戀，8月媒體還透露男生大方探班女生拍攝現場，互動相當高調，但對於交往與否，2人始終不承認也未否認。