COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

澳洲疫情加劇　維多利亞州單日確診創新高

▲澳洲單日新增確診創新高，境內人口第2與第3多的維多利亞州及昆士蘭州疫情加劇。（圖／美聯社／達志影像）
▲澳洲單日新增確診創新高，境內人口第2與第3多的維多利亞州及昆士蘭州疫情加劇。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-09-12 08:00:00

（中央社坎培拉11日綜合外電報導）澳洲單日新增確診創新高，境內人口第2與第3多的維多利亞州及昆士蘭州疫情加劇，維多利亞州通報單日新增確診創1年多來新高，昆士蘭州爆發群聚感染後，可能下令緊急封城。

我是廣告 請繼續往下閱讀
路透社報導，人口超過500萬的昆士蘭州（Queensland）當局表示，昆士蘭州一戶人家過去24小時已有5名成員染疫、爆發群聚感染，未來數日將是觀察是否有必要實施封城的關鍵期。

昆士蘭州長帕勒榭（Annastacia Palaszczuk）表示：「若我們發現有任何擴散，那麼我們可能得採取非常立即、迅速的措施，不過目前只限於這個家庭成員染疫。」

爆發群聚感染的這戶人家住在昆士蘭州首府布里斯本（Brisbane），目前仍不清楚擬實施的封城，是否如先前的封城令僅限於若干地區。

猶如墨爾本（Melbourne）與坎培拉（Canberra），澳洲人口最多的州、雪梨（Sydney）所在地新南威爾斯州（New South Wales）也實施封城中。

昆士蘭州若封城，將對規模達兩兆澳元（約新台幣40兆元）的澳州經濟造成另一波重創，可能導致澳州兩年來的第2度衰退。

澳州今天通報2077例新增確診，高於昨天的1903例；實施封城已將近3個月的新南威爾斯州，則是通報1599例新增確診。

另一方面，維多利亞州（Victoria）過去24小時則是通報新增450例本土病例，這是自去年8月8日以來，最高的單日新增確診數。

確診病例增加使得澳州兩個人口最多的州及首府處於嚴格封城狀態，當局致力遏止疫情蔓延，同時加緊儘可能為民眾打疫苗。（譯者：曹宇帆/核稿：嚴思祺）1100911

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
你喜歡看吃播嗎？

你喜歡看吃播嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀