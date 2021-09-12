澳洲疫情加劇　維多利亞州單日確診創新高

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昆士蘭州長帕勒榭（Annastacia Palaszczuk）表示：「若我們發現有任何擴散，那麼我們可能得採取非常立即、迅速的措施，不過目前只限於這個家庭成員染疫。」
爆發群聚感染的這戶人家住在昆士蘭州首府布里斯本（Brisbane），目前仍不清楚擬實施的封城，是否如先前的封城令僅限於若干地區。
猶如墨爾本（Melbourne）與坎培拉（Canberra），澳洲人口最多的州、雪梨（Sydney）所在地新南威爾斯州（New South Wales）也實施封城中。
昆士蘭州若封城，將對規模達兩兆澳元（約新台幣40兆元）的澳州經濟造成另一波重創，可能導致澳州兩年來的第2度衰退。
澳州今天通報2077例新增確診，高於昨天的1903例；實施封城已將近3個月的新南威爾斯州，則是通報1599例新增確診。
另一方面，維多利亞州（Victoria）過去24小時則是通報新增450例本土病例，這是自去年8月8日以來，最高的單日新增確診數。
確診病例增加使得澳州兩個人口最多的州及首府處於嚴格封城狀態，當局致力遏止疫情蔓延，同時加緊儘可能為民眾打疫苗。（譯者：曹宇帆/核稿：嚴思祺）1100911