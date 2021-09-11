楊文科拋竹竹苗合併　綠：應審慎思考、勿成政治版圖算計

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劉康彥表示，楊文科邀集地方人士集思廣益，討論縣市合併議題，這正是證明林智堅日前倡議的大新竹縣市合併的方向是正確的，民進黨也樂見各界討論。新竹縣市合併升格，是區域發展至關重要的議題，林智堅與楊文科同聲倡議，也粉碎合併升格是「選舉考量」的傳言，更非一黨一私的考慮。
劉康彥強調，新竹縣市合併議題倡議已久，尤其兩縣市在生活習慣、產業發展、生態環境與人文教育等範疇皆有高度連結之處，這也是生活在新竹縣市民眾的共同感受，也是大新竹合併獲得新竹縣市民眾支持的主要原因。
對於苗栗縣長徐耀昌今與楊文科同台，提出「竹苗市」構想，認為苗栗應和新竹縣市一起整併。新竹綠營人士指出，此言一出，在地粉專「我是新竹人」立刻炸鍋，引發新竹人反對聲浪，網友直言：「千萬不要，負債丟包嗎」、「我實在無法跟選出這種縣長的苗栗合併」，更有民眾表示，要把竹縣跟苗縣一起整併進來，「要爛就要爛到底的意思？」
新竹綠營人士透露，許多新竹網友都表達反對意見，認為苗栗的財政問題恐會拖累新竹縣市，有網友說「有想過新竹人的感受嗎？」、「苗栗爛帳一堆，不要來拖累新竹市」、「可以不要嗎？可以考慮新竹縣民的感受嗎？」、「苗栗先自己財務自由再說吧」、「苗栗國我們新竹擔當不起」。