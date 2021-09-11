丈夫半身麻痺！《愛戀》女星扛家計 卻與帥同事發生關係
日本電影《愛戀依存症》請來行平愛佳、荻田忠利、小林裕吉等人，共譜一段糾結又心痛的三角戀。該片故事講述沙紀（行平愛佳 飾）的丈夫小杉（荻田忠利 飾）是一位畫家，幾年前因病倒下、左半身麻痺。沙紀為了支撐家計，照顧丈夫之餘利用深夜時段去餐廳打工。無法自由行動的小杉對沙紀的依賴日益嚴重，兩人的想法漸漸出現落差，夫妻關係也因此產生裂痕。此時，沙紀發現自己對同事幸生（小林裕吉 飾）抱有好感，兩人甚至有了肌膚之親。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-09-11 21:00:00
《愛戀依存症》是越川道夫執導的「一段平凡戀人之間的愛情故事」系列作品之一，被問到製作動機，越川道夫表示：「這個系列是為女演員打造的作品，所以我希望可以把女主角的『美』好好呈現出來，我認為有堅強一面的角色，最能突顯行平愛佳的美。」
由行平愛佳所飾演的女主角沙紀，獨自一人扶持左半身麻痺的丈夫起居，還要賺錢養家，背負許多壓力，對此行平愛佳也說：「沙紀背負了這麼多壓力還能夠溫柔的對待丈夫小杉，其實非常困難，不過這部作品正是描寫該如何面對這個困難之處的作品。在飾演沙紀時我也累積了許多情緒，曾經在晚上回家的路上，一邊哭一邊把積累的東西釋放出來，也體會到越是佯裝開朗就越容易成為壓力。」《愛戀依存症》全台戲院、線上影音平台GP+上映中。