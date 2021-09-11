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「自己被綁架」拍成電影　影帝產生後遺症：走夜路會小心

▲黃晸珉拍完電影產生後遺症。（圖／車庫娛樂）
▲黃晸珉拍完電影產生後遺症。（圖／車庫娛樂）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-09-11 20:00:00

南韓動作電影《綁架影帝黃晸珉》由影帝黃晸珉主演，他透露拍攝過程除了動作戲和綑綁戲感到辛苦，其實自己最害怕的是「蚊子」，黃晸珉表示：「山裡的蚊子讓我覺得很累，蚊子真的太多了！我很容易被蚊子咬，所以我總是帶著蚊香，身上總是有蚊香的味道！」他也透露拍這部片產生後遺症，就是夜晚走路時，會更加小心。

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▲朴誠雄受黃晸珉邀約，參與演出。（圖／車庫娛樂）
▲朴誠雄受黃晸珉邀約，參與演出。（圖／車庫娛樂）
先前曾和黃晸珉合作過的朴誠雄，也在《綁架影帝黃晸珉》驚喜現身，黃晸珉表示：「看到劇本有提到《闇黑新世界》的經典臺詞，所以我就打電話請朴誠雄來幫忙。」朴星雄的出現也讓《綁架影帝黃晸珉》的故事內容變得更加寫實刺激。

《綁架影帝黃晸珉》中最精彩的部分，莫過於黃晸珉在山中與綁匪之間刺激的追擊場面，畢鑑盛導演表示：「透過這場戲，想展現出黃晸珉所感受到的疲憊感、悽慘的感覺，我們以一鏡到底的方式，完全展現出來了！」在一鏡到底的山中追逐場面裡，51歲的黃晸珉不顧一切奮力逃跑的模樣，也如實地呈現在觀眾眼前。

對於拍完《綁架影帝黃晸珉》後，是否有出現後遺症，黃晸珉表示：「拍完這部作品後沒什麼太大的改變，只是走夜路時會比較小心一點，然後更努力運動了。以前曾打過拳擊，現在更認真去練習了！」黃晸珉也透露雖然這次是扮演自己，但和過去所飾演的其他角色一樣都很困難，他說：「因為沒被綁架過，所以這次也是以想像去詮釋角色。不斷苦惱如果我被綁架的話會有什麼反應，如果是假想人物的話，還能調整情緒去塑造角色，但因為我是黃晸珉本人，所以對於真實的自己和電影中的自己，讓我感到十分苦惱。」《綁架影帝黃晸珉》9月17日在台上映。

▲黃晸珉拍片時，蚊子讓他最困擾。（圖／車庫娛樂）
▲黃晸珉拍片時，蚊子讓他最困擾。（圖／車庫娛樂）
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