中颱璨樹續北上！4縣市豪雨特報　今晚起北部風雨漸增

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氣象局簡任技正伍婉華進一步說明，目前璨樹颱風仍是中度颱風，雖然過去幾小時強度有再減弱一些些，預估北上過程中，強度也還會再減弱，但受到颱風及其外圍環流影響，綠島、蘭嶼及東半部、恆春半島風雨正逐漸增大中，隨著颱風往北移動，各地影響會更明顯，而且因璨樹仍是比較強的中度颱風，加上風雨扎實的結構是在整個暴風環流之內，因此，颱風中心行經的地方要特別注意，尤其綠島蘭嶼地區現在到晚上這段時間要特別小心。
在陸地上的預測部分，她指出隨颱風逐漸接近，預估今日傍晚離颱風中心較接近的綠島蘭嶼強陣風可能會到12至13級，另台東及恆春半島強陣風也會有8至10級，甚至今晚到深夜這個地方風力仍維持這麼強，蘭嶼、綠島陣風還會到14級，恆春及新北強陣風也在增強中。
至於今日深夜到明日清晨這段時間，各地都逐漸起風，也可注意到在恆春、花蓮及新北其他地方，強風也都有9至10級，甚至明天清晨到中午也可看到颱風逐漸接近，台灣沿海地區風力增強中。
在降雨方面，伍婉華表示從清晨至目前止，基隆北海岸、東半部及恆春半島斷斷續續下著雨，而下午以後隨颱風環流一波一波靠近，雨勢越來越明顯，在花蓮、台東及蘭嶼都有出現瞬間強降雨，累計至今最多降雨量是在台東有157毫米。
未來幾天天氣預測，從下午到現在雷達回波可清楚看到颱風中心，而且隨颱風逐漸北上，環流一波一波帶來比較強的對流雲系，到了台灣上空就帶來瞬間強降雨，過去幾個小時蘭嶼有出現每小時將近70豪米，花蓮台東恆春也有出現每小時3、40毫米的降雨。
伍婉華提醒，隨著颱風逐漸靠近，預估降雨時間會越來越長，而且瞬間強降雨出現的密度也會越來越密，也可看到整個颱風環流正在影響東半部地區，甚至南端陸地，尤其今天一整天迎風面東半部雨是越晚越大，預估基隆北海岸、東半部地區及春恆春會出現大雨或局部性豪雨，而且今天晚上到明天清晨所下的雨會向中央山脈、西部地方擴展，只是雨還不是非常大。
此外，從明日早上8點到晚上8點所看到的降雨預報，還有明晚8點到周一早上8點降雨預報，可注意到這樣的降雨，從明天開始，除了在今日下雨的地方持續降雨以外其他各地的雨也會增大，預估在北部地區可能今晚明天清晨斷續續就有風雨現象出現，中部地區在明天比較晚一點也會開始下雨。
至於明天降雨來說，她說，各地都會下陣雨或雷雨其中中部以北、東北部、東部地區及各地山區會出現局部性大雨或豪雨另外，東北部及北部山區會出現豪雨以上等級的降雨。但這樣的降雨到周一隨著颱風逐漸離開，剩下中南部會有下雨，其他地區也會有降雨狀況。
最後她也再次提醒，即便颱風在北上過程中可能受地形影響而偏移，氣象局也會持續觀注，但颱風正在影響，且影響會越來越全面，各地風雨也會越來越大，大家要特別注意。