中颱璨樹持續北上　東部下半夜慎防強風豪雨

中央氣象局今（11）日晚間持續針對全台發布海上、陸上颱風警報，中颱璨樹持續以每小時20公里的速度向北進行，今日在蘭嶼出現最大17級的陣風，預計今晚東半部及桃園以北會有較大的風雨，包括宜蘭、花蓮、台東，都會有豪雨發生。
記者張志康/綜合報導
2021-09-11 20:59:10
氣象局指出，中度颱風璨樹(國際命名CHANTHU)11日20時的中心位置在北緯21.9度，東經121.9度，即在鵝鑾鼻的東方約100公里之海面上，以每小時20公里速度，向北進行。
根據最新氣象資料顯示，暴風圈逐漸進入臺灣東南部、南部及東部陸地，對臺灣陸地構成威脅。氣象局指出，璨樹颱風會以中度颱風的規模，持續影響台灣本島。
氣象局表示，今夜基隆北海岸到宜花東等台灣東半部，將會出現長時間降雨，甚至出現瞬間強降雨。因此，氣象局也針對東半部發布了豪雨特報。
至於明日清晨以後，降雨狀況也將持續，全台各地都會降雨，雨勢會集中在山區，以及中部以北、東北部、基隆北海岸等地區。尤其是東北部及北部山區，可能出現豪雨以上等級的雨量。
到了星期一，隨著颱風遠離，全台將在西南風影響下，在中南部地區及恆春半島也將持續降雨，其他各地也將出現短暫陣雨。